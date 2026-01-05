Alexander Barboza em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Alexander Barboza em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 05/01/2026 14:00

Rio - Em meio a um processo de reformulação, o Botafogo pode perder mais uma peça importante para a próxima temporada. O zagueiro Alexander Barboza foi oferecido ao Fluminense como opção para substituir Freytes, que está na mira do futebol italiano, segundo o jornalista Gabriel Amaral, do "Raiz Tricolor".

O Fluminense não fez sondagem ao Botafogo por Barboza e não há nenhuma conversa em andamento. Em meio ao interesse do Bologna, da Itália, por Freytes, o jogador foi oferecido através de intermediários do mercado como uma possibilidade para ocupar o espaço, caso fosse necessário.

Barboza, de 30 anos, tem contrato com o Botafogo até 2026. O Alvinegro, inclusive, tem interesse em renovar o contrato, mas não descarta negociá-lo, já que a partir de junho ele pode assinar pré-contrato com outro clube. O jogador já manifestou a vontade de permanecer, está adaptado ao Rio de Janeiro e é identificado com o clube.

Neste ano, o Botafogo passa por uma reformulação do elenco, com intuito de aliviar a folha salarial. Capitão do time, Marlon Freitas foi negociado com o Palmeiras. Outro nome que pode sair em breve é Savarino. O Glorioso tem acordo com o Fluminense pela transferência , mas depende do aval do venezuelano.