Alexander Barboza em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo
Barboza, do Botafogo, é oferecido ao Fluminense
Zagueiro tem contrato até o fim de 2026 e já manifestou a vontade de permanecer no Rio de Janeiro
Elenco principal do Vasco se reapresenta no CT Moacyr Barbosa
Parte do time já havia dado o início aos trabalhos na sexta-feira (2)
Gabigol sonha com Seleção, mas admite: 'Meu momento não condiz com isso'
Atacante ressaltou que a Amarelinha sempre será um objetivo
Saiba onde acontecerá o jogo entre Flamengo e Portuguesa, válido pelo Carioca
Partida foi antecipada a vai marcar a estreia das duas equipes no Estadual de 2026
Apresentado no Lyon, Endrick revela conselho de Ancelotti
Atacante foi emprestado ao clube francês pelo Real Madrid
Cruzeiro encerra tratativas com o Flamengo, que tentou a contratação de Kaio Jorge
Atacante foi um dos destaques da temporada de 2025
