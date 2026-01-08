Bia Haddad Maia, tenista brasileiraBen Stansall / AFP
A tenista aproveitou os últimos meses para descansar, tanto fisicamente quanto mentalmente. Ela também revelou a realização de um desejo particular, uma vez que fez congelamento de óvulos
"Foi uma pausa muito importante para descansar o corpo e a mente, depois de cinco anos muito intensos, de muita entrega, de grandes momentos e aprendizados, e isso tem o seu preço. Aproveitei muito bem este tempo longe das quadras e me sinto recarregada para um novo ciclo", disse Bia Haddad.
"Inclusive aproveitei este momento para fazer o congelamento de óvulos, já que tenho o sonho de ser mãe. É um programa muito importante em que a WTA está sendo pioneira no suporte, ajudando as atletas a programarem carreira e maternidade", completou.
A tenista detalhou como foi a pré-temporada. Bia Haddad celebrou o retorno às quadras e já fez uma projeção para as próximas semanas no circuito feminino de tênis.
"Fiz uma pré temporada mais longa, com calma e foi muito produtiva. Pude fazer algumas pequenas mudanças técnicas em alguns golpes que já tínhamos em mente, cheguei no nível que eu queria e me sinto pronta para retornar ao circuito com força", garantiu.
"Começo o ano aqui em Adelaide e depois sigo para Melbourne, na sequência jogando em Abu Dhabi e Doha. Neste momento, vou me concentrar apenas em simples e mais para frente analisamos para o restante da temporada", concluiu.
