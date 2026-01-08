Bia Haddad Maia, tenista brasileira - Ben Stansall / AFP

Publicado 08/01/2026 17:30

A brasileira Bia Haddad Maia está preparada para voltar às quadras de tênis. A atleta retorna ao circuito neste início de 2026, na disputa do WTA 500 de Adelaide. O torneio irá começar no próximo dia 12 de janeiro. A brasileira não disputa uma competição desde setembro de 2025, quando caiu na segunda rodada do WTA de Seul, na Coreia do Sul.

A tenista aproveitou os últimos meses para descansar, tanto fisicamente quanto mentalmente. Ela também revelou a realização de um desejo particular, uma vez que fez congelamento de óvulos



"Foi uma pausa muito importante para descansar o corpo e a mente, depois de cinco anos muito intensos, de muita entrega, de grandes momentos e aprendizados, e isso tem o seu preço. Aproveitei muito bem este tempo longe das quadras e me sinto recarregada para um novo ciclo", disse Bia Haddad.



