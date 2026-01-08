Comemoração dos jogadores em partida da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 08/01/2026 17:25





Leia mais: NBA tem primeira grande troca da temporada 2025/26 Rio - Os ingressos para os dois últimos amistosos do Brasil antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026 serão vendidos a partir desta terça-feira (13). As partidas contra a França e a Croácia acontecerão em março, nos Estados Unidos.

O duelo diante da a França, atual vice-campeã Mundial e terceira colocada no ranking da Fifa, será dia 26 de março, no Gillette Stadium, no estado de Massachusetts. O horário da partida será às 16h locais (17h em Brasília).



A casa do New England Revolution, da MLS, será a sede de sete partidas da competição e também o local do jogo, com capacidade para 64.628 pessoas.

No dia 31 de março, o Brasil enfrentará a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando, às 20h locais (21h em Brasília). O estádio da Florida possui capacidade para mais de 60 mi, pessoas e já recebeu um jogo da seleção brasileira: o amistoso com os Estados Unidos, em 2024, que serviu de preparação para a Copa América daquele ano.

