Rio - Os ingressos para os dois últimos amistosos do Brasil antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026 serão vendidos a partir desta terça-feira (13). As partidas contra a França e a Croácia acontecerão em março, nos Estados Unidos.
A entidade informou que os torcedores poderão adquirir os ingressos pela Ticketmaster, no site www.ticketmaster.com. Além disso, o público pode se cadastrar para acesso exclusivo para a pré-venda em RoadTo26.com.
O duelo diante da a França, atual vice-campeã Mundial e terceira colocada no ranking da Fifa, será dia 26 de março, no Gillette Stadium, no estado de Massachusetts. O horário da partida será às 16h locais (17h em Brasília).
A casa do New England Revolution, da MLS, será a sede de sete partidas da competição e também o local do jogo, com capacidade para 64.628 pessoas.
No dia 31 de março, o Brasil enfrentará a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando, às 20h locais (21h em Brasília). O estádio da Florida possui capacidade para mais de 60 mi, pessoas e já recebeu um jogo da seleção brasileira: o amistoso com os Estados Unidos, em 2024, que serviu de preparação para a Copa América daquele ano.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.