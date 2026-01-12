Maracanã renova bancos de reservasReprodução/ Instagram @maracana

Rio - Durante a preparação para a temporada de 2026, o Maracanã fez a troca de toda a estrutura de cobertura dos dois bancos de reservas. A decisão foi pensada para trazer mais conforto para os atletas e comissões técnicas.

Durante o período de intertemporada, uma série de melhorias são feitas no estádio, que teve uma carga alta de utilização no último ano. O Maracanã recebeu 74 partidas em 2025, além de eventos, como o Jogo das Estrelas, que foi o último compromisso antes do começo das obras no gramado.

O processo de recuperação do campo foi iniciado após o fim da temporada passada. A mudança nos bancos faz parte disso.

Para o ano de 2026, o gramado passou tratamentos específicos para receber o calendário previsto para 2026, que será intenso. 