Rio - Durante a preparação para a temporada de 2026, o Maracanã fez a troca de toda a estrutura de cobertura dos dois bancos de reservas. A decisão foi pensada para trazer mais conforto para os atletas e comissões técnicas.
Durante o período de intertemporada, uma série de melhorias são feitas no estádio, que teve uma carga alta de utilização no último ano. O Maracanã recebeu 74 partidas em 2025, além de eventos, como o Jogo das Estrelas, que foi o último compromisso antes do começo das obras no gramado.
