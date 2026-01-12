Dembélé com o prêmio de melhor do mundo da FifaDivulgação / PSG
Dembélé rejeita aumento do PSG e deseja ‘valor surreal’ para renovar contrato
Atacante, de 28 anos, tem contrato até junho de 2028
Vasco perde para o Botafogo-SP e cai na segunda fase da Copinha
Cruz-Maltino foi superado por 1 a 0 e deu adeus à competição
Diniz analisa reforços do Vasco e espera ano 'de muita alegria'
Técnico do Cruz-Maltino concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (12), no CT Moacyr Barbosa
Flamengo estaria disposto a pagar mais de R$ 250 milhões por Lucas Paquetá
Jogador, de 28 anos, tem contrato até junho de 2027
Presidente do Barcelona critica atitude de Mbappé após derrota do Real Madrid na Supercopa
Laporta diz que gesto do atacante foi desrespeitoso durante a premiação
