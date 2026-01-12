Dembélé com o prêmio de melhor do mundo da Fifa - Divulgação / PSG

Dembélé com o prêmio de melhor do mundo da FifaDivulgação / PSG

Publicado 12/01/2026 17:20

Rio - Escolhido pela revista France Football como o melhor jogador do futebol europeu e pela Fifa como o melhor do mundo, o atacante Ousmane Dembélé, de 28 anos, rejeitou uma proposta de renovação de contrato do PSG. Apesar da oferta prever um aumento salarial, os valores passaram longe do que o francês deseja.

De acordo com o portal "Foot Mercato", o valor oferecido girava em torno de 30 milhões de euros por temporada, o equivalente a R$ 188,1 milhões. Dembélé acredita que deve receber o dobro, cerca de 60 milhões de euros por ano — cerca de R$ 376,2 milhões.

O salário é considerado "surreal" por parte do PSG, mas, Dembélé não tem pressa para renovar. Seu contrato com o PSG se encerra em junho de 2028. Recentemente, o atacante falou sobre a situação.

"Estou bem. Estou recuperando a forma pouco a pouco. Enquanto eu tiver fome, estarei no PSG", afirmou o atacante, de 28 anos.

O PSG viveu na última temporada europeia o grande momento de sua história com o título inédito da Liga dos Campeões. Dembélé foi o grande protagonista da equipe com 35 gols e 16 assistências em 53 partidas.