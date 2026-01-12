Hulk posa para foto ao lado dos filhosReprodução / Internet

Belo Horizonte - Os filhos de Hulk, Ian Ângelo (17 anos) e Tiago Ângelo (15 anos), fecharam contrato e jogarão nas categorias de base do Atlético-MG. As informações são do site 'ge'.

Ian, lateral-esquerdo que integrou o sub-17, estava no Ibrachina depois de uma uma passagem pelo Palmeiras. Tiago, do sub-15, atua como meio-campo e vestia a camisa do Verdão. Os dois já estão participando dos treinos no Galo.
As conversas para a chegada da dupla a Belo Horizonte foram iniciadas no fim do ano passado. Nesta semana, o acordo foi fechado e os filhos do jogador estão de mudança para a capital mineira.
Por outro lado, o futuro de Hulk no Atlético-MG segue indefinido. Com proposta do Fluminense, o atacante pode deixar o Galo nesta janela de transferências. Ele tem vínculo até dezembro deste ano.