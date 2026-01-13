Andrew estava no Gil Vicente - Reprodução/Instagram @a01ndrew

Leia mais: Clube japonês tenta atravessar negociação do Botafogo por volante Rio- Com a venda do goleiro do Andrew, que estava no Gil Vicente, para o Flamengo, o Botafogo, que tem direito a 30% dos direitos econômicos do jogador, vai receber uma quantia pela venda. As informações são do jornalista Venê Casagrande.





Leia mais: Anselmi promove testes no Botafogo e aposta em formação com três zagueiros O valor recebido pelo Glorioso será 450 mil euros (aproximadamente R$ 2,82 milhões). A venda total foi de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,4 milhões). A quantia foi imposta para o Flamengo por querer a liberação imediata e antecipada do jogador.

Para contratar Andrew, o Flamengo venceu uma concorrência direta do Botafogo. O goleiro passou pelo Alvinegro em 2020 e 2021 e depois foi transferido para o clube português, que defende há pouco mais de quatro anos.

A contratação de um goleiro era prioridade para o Flamengo porque Matheus Cunha deixou o clube carioca para acertar com o Cruzeiro. Andrew chega para ser reserva de Rossi na temporada de 2026.