Ancelotti é treinador da Seleção BrasileiraDivulgação / Fifa

Publicado 14/01/2026 18:52

O CT está passando por obras para ampliar e modernizar as estruturas. Como por exemplo: academia, campos de treinamento, vestuários e escritórios.

“Estamos muito satisfeitos com esta definição. O Centro de Treinamento é novo, moderno e oferece todas as condições para o nosso trabalho, antes e durante a Copa do Mundo. Quero agradecer à Red Bull por ter nos recebido e mostrado todo o espaço, que era pretendido por outras equipes”, disse Ancelotti depois da visita técnica.

O ambiente oferecido pelo hotel e a distância entre o CT foi elogiado pelo treinador. “O hotel oferece privacidade e todo o conforto para uma preparação tranquila. Teremos tudo necessário para um bom trabalho na Copa. Além disso, as distâncias são curtas e isso influenciou nossa decisão”, finalizou o treinador.



O Brasil estreia contra o Marrocos, dia 13 de junho, às 19h, no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey.

