Rio- A base da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, foi elogiada por Carlo Ancelotti. Durante a vistoria às instalações do Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown, pertencente ao RB New York, e ao hotel The Ridge, em Basking Ridge, ambos no estado de Nova Jersey, o treinador esteve presente.
“Estamos muito satisfeitos com esta definição. O Centro de Treinamento é novo, moderno e oferece todas as condições para o nosso trabalho, antes e durante a Copa do Mundo. Quero agradecer à Red Bull por ter nos recebido e mostrado todo o espaço, que era pretendido por outras equipes”, disse Ancelotti depois da visita técnica.
O ambiente oferecido pelo hotel e a distância entre o CT foi elogiado pelo treinador. “O hotel oferece privacidade e todo o conforto para uma preparação tranquila. Teremos tudo necessário para um bom trabalho na Copa. Além disso, as distâncias são curtas e isso influenciou nossa decisão”, finalizou o treinador.
O Brasil estreia contra o Marrocos, dia 13 de junho, às 19h, no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey.
