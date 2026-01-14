Ancelotti é treinador da Seleção BrasileiraDivulgação / Fifa

Rio- A base da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, foi elogiada por Carlo Ancelotti. Durante a vistoria às instalações do Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown, pertencente ao RB New York, e ao hotel The Ridge, em Basking Ridge, ambos no estado de Nova Jersey, o treinador esteve presente.

O CT está passando por obras para ampliar e modernizar as estruturas. Como por exemplo: academia, campos de treinamento, vestuários e escritórios.
“Estamos muito satisfeitos com esta definição. O Centro de Treinamento é novo, moderno e oferece todas as condições para o nosso trabalho, antes e durante a Copa do Mundo. Quero agradecer à Red Bull por ter nos recebido e mostrado todo o espaço, que era pretendido por outras equipes”, disse Ancelotti depois da visita técnica.
O ambiente oferecido pelo hotel e a distância entre o CT foi elogiado pelo treinador.  “O hotel oferece privacidade e todo o conforto para uma preparação tranquila. Teremos tudo necessário para um bom trabalho na Copa. Além disso, as distâncias são curtas e isso influenciou nossa decisão”, finalizou o treinador.

O Brasil estreia contra o Marrocos, dia 13 de junho, às 19h, no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey.

 