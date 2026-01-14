Endrick comemora gol do LyonDivulgação / Lyon
Endrick promete esforço 'máximo' para estar na Copa e exalta técnico do Lyon: 'Paizão'
Atacante, de 19 anos, está emprestado até o meio do ano
Endrick promete esforço 'máximo' para estar na Copa e exalta técnico do Lyon: 'Paizão'
Atacante, de 19 anos, está emprestado até o meio do ano
Vídeo: Vini Jr é alvo de cânticos racistas antes de jogo da Copa do Rei
Torcedores chamaram o atacante brasileiro de 'macaco'
Alvo do Botafogo, Kauã Diniz acerta com clube japonês
Volante assinou vínculo com o Red Bull Omiya Ardija nesta quarta-feira (14)
Na mira do Flamengo, Paquetá pode ter salário reduzido pela metade em caso de queda do West Ham
Jogador, de 28 anos, tem contrato até junho de 2027
Cria do Vasco, Tales Magno retorna ao futebol norte-americano
Atacante se reapresentou ao New York City FC para iniciar a preparação para a temporada de 2026
Pedrinho admite 'conversa adiantada' por investidor em SAF do Vasco
Presidente do clube carioca afirmou que processo evoluiu mais que outros interessados
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.