Endrick comemora gol do LyonDivulgação / Lyon

Rio - Endrick, de 19 anos, teve uma ótima estreia no Lyon. Autor de um gol com a camisa do clube francês, o atacante reforçou o seu desejo de disputar a Copa do Mundo e afirmou que está motivado para render o melhor possível nesta passagem pela equipe francesa.

"O sonho de todo garoto é representar o país numa Copa do Mundo. É o meu sonho, não há dúvida. Vou fazer o máximo para estar na Seleção e procurar fazer bons jogos para estar apto a disputar a Copa do Mundo. Se for da vontade de Deus primeiramente e depois do Ancelotti, vou estar muito contente para poder ajudar o Brasil a conquistar o hexa, que é o sonho de todo o brasileiro", disse em entrevista ao site oficial do "Lyon".

Endrick elogiou o trabalho de Paulo Fonseca, atual técnico do Lyon. O atacante, de 19 anos, relembrou um encontro que teve com o português antes de chegar à França.

"O Paulo é um grande treinador, um treinador com potencial gigante no futebol. Pude jogar contra ele quando ele estava no Milan (vitória do Milan por 3 a 1 sobre o Real Madrid, em 2024). E, falando com ele durante os treinos, o entendimento é que ele é um grande treinador. Vou usar uma palavra que falamos no Brasil: é um paizão também", contou.