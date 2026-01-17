Jogadores do Manchester United comemorando gol contra o CityFoto: Reprodução/Manchester United
Com o resultado, a equipe vermelha de Manchester interrompeu uma série de três empates, foi a 35 pontos e assumiu provisoriamente a quinta posição na tabela. Já os visitantes tiveram uma invencibilidade de 13 jogos - 10 vitórias e três empates - interrompida no clássico e permanecem com 43 pontos.
Assim, o Arsenal, atualmente com 49, poderá abrir uma vantagem de nove pontos de diferença na liderança da competição caso derrote o ameaçado Nottingham Forest, às 14h30 (horário de Brasília) deste sábado, no City Ground. Esta foi a quarta partida seguida do City sem vencer na Premier League.
Embora atravesse um momento conturbado dentro e fora das quatro linhas, diferentemente do rival, que não perde desde novembro do ano passado, o Manchester United dominou completamente a equipe de Pep Guardiola no primeiro tempo. Carrick sacou Matheus Cunha e Sesko e apostou em Mbeumo no ataque, municiado por Diallo, Bruno Fernandes e Dorgu, com Casemiro e Mainoo na contenção.
O United aproveitou a inexperiência da defesa formada por Khuzanov e Alleyne e as falhas defensivas dos visitantes, inclusive do ex-melhor do mundo Rodri, para ameaçar a meta de Donnarumma. Logo aos 3 minutos, Maguire cabeceou a bola no travessão do time celeste. Na sequência, Dorgu exigiu boa defesa do goleiro italiano e Diallo e Bruno Fernandes tiveram seus gols anulados por impedimento.
Após um primeiro tempo inofensivo, com o artilheiro Haaland apagado e uma única chegada perigosa com Aké, Guardiola acionou na etapa final Cherki no lugar do pouco inspirado Foden. Os visitantes ganharam presença no campo ofensivo, mas foi Casemiro quem desperdiçou a chance de abrir o placar para o United em cavadinha na pequena área defendida com os pés por Donnarumma.
O gol dos anfitriões, porém, era questão de tempo. Aos 19 minutos, Bruno Fernandes puxou um contra-ataque fulminante, rolou para Mbeumo bater cruzado e o lado vermelho de Manchester, enfim, conseguiu comemorar a aguardada vantagem sobre os rivais: 1 a 0. Mesmo atrás no placar, o City buscava o ataque sem criatividade, sem ameaçar o gol de Lammens.
Nos minutos finais, Diallo ainda carimbou a trave de Donnarumma e Mount teve um tento anulado, o terceiro do United na partida, após outra jogada de Matheus Cunha. Mas a festa no Old Trafford estava garantida com uma atuação que nem o mais otimista torcedor da equipe vermelha esperava.
