Jogadores do Manchester United comemorando gol contra o City - Foto: Reprodução/Manchester United

Jogadores do Manchester United comemorando gol contra o CityFoto: Reprodução/Manchester United

Publicado 17/01/2026 11:44

Vindo de uma fase conturbada, incluindo a queda precoce na Copa da Inglaterra, o Manchester United voltou a empolgar seus torcedores na estreia do técnico Michael Carrick. O time dos brasileiros Casemiro, titular, e Matheus Cunha, acionado no segundo tempo, dominou completamente o maior rival, Manchester City, e venceu por 2 a 0 - teve outros três gols anulados -, neste sábado, no estádio Old Trafford, na abertura da 22ª rodada da Premier League.

Leia mais: Musa do Olimpia defende 'fio-dental' e diz que fica mais criativa no calor



Com o resultado, a equipe vermelha de Manchester interrompeu uma série de três empates, foi a 35 pontos e assumiu provisoriamente a quinta posição na tabela. Já os visitantes tiveram uma invencibilidade de 13 jogos - 10 vitórias e três empates - interrompida no clássico e permanecem com 43 pontos.



Assim, o Arsenal, atualmente com 49, poderá abrir uma vantagem de nove pontos de diferença na liderança da competição caso derrote o ameaçado Nottingham Forest, às 14h30 (horário de Brasília) deste sábado, no City Ground. Esta foi a quarta partida seguida do City sem vencer na Premier League.



Embora atravesse um momento conturbado dentro e fora das quatro linhas, diferentemente do rival, que não perde desde novembro do ano passado, o Manchester United dominou completamente a equipe de Pep Guardiola no primeiro tempo. Carrick sacou Matheus Cunha e Sesko e apostou em Mbeumo no ataque, municiado por Diallo, Bruno Fernandes e Dorgu, com Casemiro e Mainoo na contenção.



O United aproveitou a inexperiência da defesa formada por Khuzanov e Alleyne e as falhas defensivas dos visitantes, inclusive do ex-melhor do mundo Rodri, para ameaçar a meta de Donnarumma. Logo aos 3 minutos, Maguire cabeceou a bola no travessão do time celeste. Na sequência, Dorgu exigiu boa defesa do goleiro italiano e Diallo e Bruno Fernandes tiveram seus gols anulados por impedimento.



Após um primeiro tempo inofensivo, com o artilheiro Haaland apagado e uma única chegada perigosa com Aké, Guardiola acionou na etapa final Cherki no lugar do pouco inspirado Foden. Os visitantes ganharam presença no campo ofensivo, mas foi Casemiro quem desperdiçou a chance de abrir o placar para o United em cavadinha na pequena área defendida com os pés por Donnarumma.



O gol dos anfitriões, porém, era questão de tempo. Aos 19 minutos, Bruno Fernandes puxou um contra-ataque fulminante, rolou para Mbeumo bater cruzado e o lado vermelho de Manchester, enfim, conseguiu comemorar a aguardada vantagem sobre os rivais: 1 a 0. Mesmo atrás no placar, o City buscava o ataque sem criatividade, sem ameaçar o gol de Lammens.

Com o resultado, a equipe vermelha de Manchester interrompeu uma série de três empates, foi a 35 pontos e assumiu provisoriamente a quinta posição na tabela. Já os visitantes tiveram uma invencibilidade de 13 jogos - 10 vitórias e três empates - interrompida no clássico e permanecem com 43 pontos.Assim, o Arsenal, atualmente com 49, poderá abrir uma vantagem de nove pontos de diferença na liderança da competição caso derrote o ameaçado Nottingham Forest, às 14h30 (horário de Brasília) deste sábado, no City Ground. Esta foi a quarta partida seguida do City sem vencer na Premier League.Embora atravesse um momento conturbado dentro e fora das quatro linhas, diferentemente do rival, que não perde desde novembro do ano passado, o Manchester United dominou completamente a equipe de Pep Guardiola no primeiro tempo. Carrick sacou Matheus Cunha e Sesko e apostou em Mbeumo no ataque, municiado por Diallo, Bruno Fernandes e Dorgu, com Casemiro e Mainoo na contenção.O United aproveitou a inexperiência da defesa formada por Khuzanov e Alleyne e as falhas defensivas dos visitantes, inclusive do ex-melhor do mundo Rodri, para ameaçar a meta de Donnarumma. Logo aos 3 minutos, Maguire cabeceou a bola no travessão do time celeste. Na sequência, Dorgu exigiu boa defesa do goleiro italiano e Diallo e Bruno Fernandes tiveram seus gols anulados por impedimento.Após um primeiro tempo inofensivo, com o artilheiro Haaland apagado e uma única chegada perigosa com Aké, Guardiola acionou na etapa final Cherki no lugar do pouco inspirado Foden. Os visitantes ganharam presença no campo ofensivo, mas foi Casemiro quem desperdiçou a chance de abrir o placar para o United em cavadinha na pequena área defendida com os pés por Donnarumma.O gol dos anfitriões, porém, era questão de tempo. Aos 19 minutos, Bruno Fernandes puxou um contra-ataque fulminante, rolou para Mbeumo bater cruzado e o lado vermelho de Manchester, enfim, conseguiu comemorar a aguardada vantagem sobre os rivais: 1 a 0. Mesmo atrás no placar, o City buscava o ataque sem criatividade, sem ameaçar o gol de Lammens.

O castigo do vice-líder da Premier League veio aos 30 minutos. Logo após entrar em campo, Matheus Cunha construiu a jogada pela direita e cruzou para Dorgu ampliar para o United. O tento minou qualquer expectativa de reação do Manchester City - Haaland, Bernardo Silva e Doku foram imediatamente substituídos.



Nos minutos finais, Diallo ainda carimbou a trave de Donnarumma e Mount teve um tento anulado, o terceiro do United na partida, após outra jogada de Matheus Cunha. Mas a festa no Old Trafford estava garantida com uma atuação que nem o mais otimista torcedor da equipe vermelha esperava.