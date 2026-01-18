Yago FelipeFelipe Gomes / Fluminense
O meia será o sexto reforço do clube na temporada. Recentemente, o Sport anunciou as contratações do goleiro Halls, do lateral-esquerdo Davi Gabriel, do volante Zé Gabriel, do lateral-direito Max e do atacante Marlon Douglas. O zagueiro Marcelo Benevenuto tem negociação encaminhada e deve ser anunciado em breve pelo Leão.
Yago Felipe chega para disputar o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil, a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste. A estreia do meia pode ocorrer ainda nas primeiras rodadas do Estadual.
No início de 2025, o meia foi emprestado ao Mirassol para a disputa do Campeonato Brasileiro. No entanto, com pouco espaço no clube paulista, atuou em 19 partidas e deu uma assistência. Yago Felipe também acumula passagens por Vitória, Figueirense e Goiás.
