Yago Felipe

Rio - O Sport acertou neste sábado (17) a contratação de Yago Felipe, que teve passagem pelo Fluminense. O meia de 30 anos chegará à equipe pernambucana sem custos, após ficar livre no mercado. A tendência é que o atleta desembarque em Recife nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato.
O meia será o sexto reforço do clube na temporada. Recentemente, o Sport anunciou as contratações do goleiro Halls, do lateral-esquerdo Davi Gabriel, do volante Zé Gabriel, do lateral-direito Max e do atacante Marlon Douglas. O zagueiro Marcelo Benevenuto tem negociação encaminhada e deve ser anunciado em breve pelo Leão.

Yago Felipe chega para disputar o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil, a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste. A estreia do meia pode ocorrer ainda nas primeiras rodadas do Estadual.
Pelo Fluminense, Yago Felipe atuou pelo Tricolor de 2020 até 2023, quando foi negociado com o Bahia. Pelo clube carioca, conquistou o Campeonato Carioca de 2022. Ao todo, disputou 159 partidas, marcou nove gols e distribuiu sete assistências.

No início de 2025, o meia foi emprestado ao Mirassol para a disputa do Campeonato Brasileiro. No entanto, com pouco espaço no clube paulista, atuou em 19 partidas e deu uma assistência. Yago Felipe também acumula passagens por Vitória, Figueirense e Goiás.