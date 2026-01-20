Cuiabano é alvo do Botafogo e Vasco - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 20/01/2026 15:00

Rio - O Nottingham Forest, da Inglaterra, não deve facilitar a saída de Cuiabano. O clube inglês prioriza a venda e não pretende emprestar o lateral-esquerdo, de acordo com informações da "ESPN". O Vasco manifestou interesse nos últimos dias e entrou na disputa com o Botafogo , que monitora a situação e conta com a preferência do jogador.

O Vasco conta apenas com Lucas Piton como opção confiável para a lateral esquerda neste momento e busca mais uma opção para o elenco. O lateral, inclusive, tem recebido sondagens. Recentemente, o Cruz-Maltino recusou uma proposta do Besiktas, da Turquia. Com isso, Cuiabano surgiu como uma opção até mesmo para ocupar a titularidade da posição.

Em setembro do ano passado, Cuiabano foi vendido pelo Botafogo ao Nottingham Forest por 6 milhões de euros (cerca de R$ 38,2 milhões). Poucos dias depois, o clube inglês emprestou o lateral-esquerdo para o Alvinegro até o fim do ano. O jogador vê o retorno para o Brasil como uma boa oportunidade de seguir recebendo minutos e tem preferência pelo Alvinegro.



Porém, o Botafogo está impedido de registrar novos jogadores por causa do transfer ban, o que pode ajudar o Vasco na disputa pela contratação. Resta convencer o Nottingham Forest aceitar as condições de um empréstimo, já que o clube inglês parece mais disposto a negociá-lo em definitivo, mesmo com o jogador fora dos planos para a sequência da temporada.