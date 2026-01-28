Montagem de Neymar com possível camisa do Brasil - Reprodução/RonaldoTV

Publicado 28/01/2026 15:17





Rio- Uma possível camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 foi divulgada no Instagram da 'Ronaldo TV'. Neymar aparece como modelo nas fotos que são montagens.





O site 'Footy Headlines' também vazou as imagens. Antes de serem lançadas no final de 2025, eles acertaram toda a linha da Adidas para a Copa do Mundo.

O novo uniforme da possui um amarelo de coloração mais clara, com golas em verde escuro. Em colaboração com a 'Ronaldo TV', a 'Rodekits' também publicou as fotos.

Uma tecnologia inédita será adotada em toda a linha da marca para a Copa do Mundo, sendo a união entre inovação e sustentabilidade. O nome é 'Aero-Fit', com malhas capazes de ampliar o fluxo de ar em mais de 200% em relação às versões anteriores.

A mudança reduz o impacto do calor intenso e auxilia no controle da umidade ao criar canais extras de circulação entre o corpo e o tecido. Além de ser totalmente sustentável.