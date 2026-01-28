Douglas Luiz é o novo reforço do Aston VillaFoto: Divulgação

O Aston Villa anunciou nesta quarta-feira (28) a contratação de Douglas Luiz, revelado pelo Vasco. O volante de 27 anos fará sua segunda passagem pelo clube inglês e chega à equipe por empréstimo até o fim da temporada. O atleta pertence à Juventus, da Itália.

Ele se tornou a terceira contratação do Aston Villa na temporada. O clube já havia anunciado os atacantes Tammy Abraham e Brian Madjo. A estreia pode ocorrer nas próximas rodadas do Campeonato Inglês.
Antes de retornar, o meio-campista estava no Nottingham Forest, onde atuou em 14 partidas. No momento, o clube ocupa a 17ª colocação, com 25 pontos.

Pelo Aston Villa, Douglas Luiz viveu o melhor momento de sua carreira. Ele defendeu o clube entre 2019 e 2024, antes de ser vendido à Juventus, em junho daquele ano, por cerca de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 300 milhões na cotação da época).
Revelado pelo Vasco, o volante foi vendido em 2017 ao Manchester City. Após cinco temporadas de destaque no Aston Villa, acabou negociado com a equipe italiana.