Douglas Luiz é o novo reforço do Aston VillaFoto: Divulgação
Ele se tornou a terceira contratação do Aston Villa na temporada. O clube já havia anunciado os atacantes Tammy Abraham e Brian Madjo. A estreia pode ocorrer nas próximas rodadas do Campeonato Inglês.
Antes de retornar, o meio-campista estava no Nottingham Forest, onde atuou em 14 partidas. No momento, o clube ocupa a 17ª colocação, com 25 pontos.
Pelo Aston Villa, Douglas Luiz viveu o melhor momento de sua carreira. Ele defendeu o clube entre 2019 e 2024, antes de ser vendido à Juventus, em junho daquele ano, por cerca de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 300 milhões na cotação da época).
Revelado pelo Vasco, o volante foi vendido em 2017 ao Manchester City. Após cinco temporadas de destaque no Aston Villa, acabou negociado com a equipe italiana.
