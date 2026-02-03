Craque Neto - Reprodução / YouTube

Publicado 03/02/2026 16:44





Rio - O ex-jogador e comentarista Neto afirmou, durante o programa "Os Donos da Bola" desta terça-feira (3), que Neymar será convocado para os amistosos contra França e Croácia, na data Fifa de março deste ano. O atleta está passando por um processo de recuperação de sua lesão no joelho e ainda não entrou em campo nesta temporada.





"A preparação do Neymar é para esses dois jogos (contra França e Croácia em março). E o Neymar será convocado. Eu estou falando. É informação. De um cara perto do Ancelotti", afirmou Neto.

Após o fim do Campeonato Brasileiro de 2025, Neymar operou o joelho esquerdo. O jogador marcou 11 gols e deixou quatro assistências em 28 partidas de 2025. O craque foi convocado para a seleção brasileira pela última vez em outubro de 2023, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, quando teve uma grave lesão no joelho contra o Uruguai.



A seleção brasileira enfrentará França e Croácia em amistosos nos Estados Unidos. Os jogos acontecem no fim de março, em Boston e Orlando, e a CBF busca definir outros dois confrontos em junho, antes da Copa de 2026.