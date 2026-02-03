Kayky comemorando gol pelo BahiaFoto: Fabio Giannelli

Rio - O Corinthians desistiu da contratação de Kayky, do Bahia. A negociação com o jogador revelado pelo Fluminense estava encaminhada, mas o Timão recuou por conta de atritos com a diretoria do Tricolor de Aço no caso Kauê Furquim, ocorrido no ano passado, de acordo com o "ge".
Além dos atritos, o Corinthians avaliou que a última temporada do atacante ficou abaixo do esperado. Em 2025, Kayky disputou 43 partidas, sendo 26 como titular, e anotou apenas dois gols e cinco assistências pelo Bahia. Ou seja, teve uma baixa participação em um dos melhores ataques do país.

Kayky seria o quinto reforço do Corinthians na temporada. Recentemente, o Timão anunciou o zagueiro Gabriel Paulista, o volante Matheus Pereira, o lateral Pedro Milans e o ponta Kaio César.
Revelado pelo Fluminense, Kayky atuou pelo elenco profissional do Tricolor das Laranjeiras até 2021, quando foi vendido ao Manchester City, da Inglaterra. Pelo clube carioca, disputou 37 partidas, marcou quatro gols e distribuiu três assistências.

Após chegar ao Manchester City, o atacante acumulou empréstimos no futebol holandês e português, até retornar ao Bahia, por empréstimo, em 2025, para sua segunda passagem. Pelo clube baiano, conquistou dois Campeonatos Baianos e uma Copa do Nordeste.