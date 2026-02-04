Evaristo de Macedo, de 92 anos, jogou pelo Barcelona e Real MadridReprodução / YouTube
O ídolo rubro-negro também comentou sobre a sua sensibilidade com os atletas, quando se aposentou dos gramados e virou técnico.
O atacante Evaristo de Macedo foi revelado em 1950, aos 17 anos, pelo Madureira. Jogou no Tricolor Suburbano até ser transferido para o Flamengo, em 1952. Atuou pelo Rubro-Negro até 1957, onde conquistou o tricampeonato carioca de 1953, 1954 e 1955.
Depois, ele passou sete anos na Europa, e conseguiu uma façanha para poucos: tornou-se ídolo tanto no Barcelona quanto no Real Madrid, que hoje em dia, formam a maior rivalidade da Espanha. Em 1964, retornou ao Rubro-Negro, onde conquistou mais um Campeonato Estadual em 1965 e se aposentou em 1966.
Evaristo também construiu uma longa carreira como técnico, começando a trajetória ainda em 1966, pelo América-RJ. Depois, ele acumulou três passagens pelo Flamengo, duas pelo Fluminense e duas no Vasco, além de ser treinador em outros grandes times, como Grêmio, Cruzeiro, Santos e Corinthians. Seu último trabalho foi em 2005, pelo Athletico-PR.
Já Garrincha é considerado um dos maiores jogadores e dribladores da história do futebol mundial. Ele foi revelado no Botafogo, onde jogou por 12 anos, de 1953 a 1965, e venceu três Campeonatos Cariocas e dois Torneios Rio-São Paulo. Pelo Glorioso, o ponta disputou 612 partidas e marcou 245 gols. Além disso, foi peça fundamental nas conquistas das duas primeiras Copas do Mundo da seleção brasileira, em 1958 e 1962.
O atleta também teve passagens pelo Corinthians, em 1966, e o Flamengo, em 1968 e 1969, uma rápida passagem onde disputou cerca de 20 partidas.
