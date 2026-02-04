Evaristo de Macedo, de 92 anos, jogou pelo Barcelona e Real Madrid - Reprodução / YouTube

Publicado 04/02/2026 17:38

Rio — O ex-jogador Evaristo de Macedo, de 92 anos, ídolo do Flamengo, revelou as estratégias para marcar Garrincha (1933-1983), lenda do futebol mundial, quando atuava profissionalmente, nos anos 1950 e 1960. Em entrevista ao "Charla Podcast", transmitida nesta terça-feira (3), ele contou sobre o perfil e as características do atacante com a bola nos pés.

"O Garrincha era um jogador que valorizava muito a bola, não dava chutão. O grande problema que nós tínhamos quando jogávamos contra o Botafogo era o Garrincha, que ele retinha muito a bola e driblava com muita facilidade. Era difícil [marcá-lo], e ele não era de fazer o gol, ele era de preparar o gol para os outros", disse.

Evaristo revelou que até dando pancada, era difícil parar o craque. "A gente mandava dar. 'Acerta esse cara aí'", relembrou, aos risos.



O ídolo rubro-negro também comentou sobre a sua sensibilidade com os atletas, quando se aposentou dos gramados e virou técnico.

"Quando me tornei treinador, eu acompanhava muito o desenvolvimento dos jogadores. Os treinadores normalmente não querem saber se tá bem, tá mal, querem botar no campo e que jogue. E eu não. Eu trabalhava com o jogador. Quando eu sentia que ele tinha alguma dificuldade, eu estava sempre perto deles", contou.

Sobre os ídolos



O atacante Evaristo de Macedo foi revelado em 1950, aos 17 anos, pelo Madureira. Jogou no Tricolor Suburbano até ser transferido para o Flamengo, em 1952. Atuou pelo Rubro-Negro até 1957, onde conquistou o tricampeonato carioca de 1953, 1954 e 1955.



Depois, ele passou sete anos na Europa, e conseguiu uma façanha para poucos: tornou-se ídolo tanto no Barcelona quanto no Real Madrid, que hoje em dia, formam a maior rivalidade da Espanha. Em 1964, retornou ao Rubro-Negro, onde conquistou mais um Campeonato Estadual em 1965 e se aposentou em 1966.



Evaristo também construiu uma longa carreira como técnico, começando a trajetória ainda em 1966, pelo América-RJ. Depois, ele acumulou três passagens pelo Flamengo, duas pelo Fluminense e duas no Vasco, além de ser treinador em outros grandes times, como Grêmio, Cruzeiro, Santos e Corinthians. Seu último trabalho foi em 2005, pelo Athletico-PR.



Já Garrincha é considerado um dos maiores jogadores e dribladores da história do futebol mundial. Ele foi revelado no Botafogo, onde jogou por 12 anos, de 1953 a 1965, e venceu três Campeonatos Cariocas e dois Torneios Rio-São Paulo. Pelo Glorioso, o ponta disputou 612 partidas e marcou 245 gols. Além disso, foi peça fundamental nas conquistas das duas primeiras Copas do Mundo da seleção brasileira, em 1958 e 1962.



O atleta também teve passagens pelo Corinthians, em 1966, e o Flamengo, em 1968 e 1969, uma rápida passagem onde disputou cerca de 20 partidas.