Neymar treinando no SantosRaul Baretta / Santos

Publicado 05/02/2026 15:46 | Atualizado 05/02/2026 15:49

Neymar está completando 34 anos nesta quinta-feira (5). O Santos, atual time do jogador e onde ele foi revelado, publicou uma série de homenagens nas redes sociais parabenizando o ídolo, destacando seus feitos e relembrando momentos da sua carreira.



"Hoje é dia de um dos maiores nomes do futebol mundial e de um dos ídolos mais importantes do Santos FC. Neymar da Silva Santos Júnior completa 34 anos de vida, em sua eterna casa, lugar onde surgiu pro futebol e, anos depois, retornou para continuar escrevendo a sua história", começa o texto publicado pelo Alvinegro.

Em seguida, a nota destaca os números de Neymar, o 11º maior artilheiro da história do Santos, com 150 gols marcados e seis títulos conquistados em 260 jogos. "Uma trajetória alvinegra que começou bem antes de tudo isso, lá em 2003, quando chegou à Vila Belmiro. Foram 6 anos de dedicação e evolução antes de se tornar profissional. 6 anos em que já era considerado o novo raio do Santos FC e aguardado ansiosamente pela nação santista."



Por fim, o clube relembrou que apesar de ter saído da Europa, o ídolo prometeu voltar. "Neymar Jr partiu, ostentou sua genialidade em todos os cantos do planeta, realizou seus sonhos, se tornou um dos maiores ícones do esporte e, como havia prometido, retornou para o seu lar, ao lado de sua família, de seus amigos e da torcida que mais amou e onde mais foi amado."

"Saudações Alvinegras, Príncipe da Vila. Falta pouco para você voltar aos gramados, fazer o que mais gosta no principal palco de sua carreira e escutar o seu eterno grito", concluiu o texto. Neymar está se recuperando de uma cirurgia de correção no menisco do joelho esquerdo, realizada no final de dezembro.

Neymar foi revelado pelo Santos em 2009, onde jogou até 2013 e ganhou Libertadores, Copa do Brasil e três Campeonatos Paulistas. Ele atuou por Barcelona, PSG e Al-Hilal até retornar ao clube paulista, em 2025.