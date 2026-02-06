Samir Xaud é o presidente da CBF - Staff Images / CBF

Samir Xaud é o presidente da CBFStaff Images / CBF

Publicado 06/02/2026 12:15

O programa de profissionalização de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), chamado "Árbitros PRO", prevê uma variação mensal de salários fixos de R$ 10 mil a R$ 22 mil, além de uma remuneração de escala por jogo, de R$ 2,5 mil a R$ 5,5 mil, e benefícios. As normas foram aceitas por todos os 72 juízes e assistentes que irão integrar o modelo e assinar contratos válidos, neste primeiro ano, de 1º de março até dezembro, conforme o "ge".

Os acordos também preveem cláusulas anti-corrupção, com a inclusão dos árbitros no Certificado de Exclusão do seu CPF de sites de apostas, no site da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. A entidade estabeleceu, ainda, rotina com treinamentos físicos e técnicos, suporte psicológico, nutricional e um auxílio saúde de até R$ 500 para gastos comprovados com academia e suplementação alimentar.



Veja os valores



- Fixo Árbitro central Fifa: R$ 22 mil por mês;

Taxa por jogo: R$ 5,5 mil;

- Fixo Árbitro central CBF: R$ 16 mil por mês;

Taxa por jogo: R$ 4 mil;

- Fixo Árbitro Assistente e VAR Fifa: R$ 13,2 mil por mês;

Taxa por jogo: R$ 3,3 mil;

- Fixo Árbitro CBF: R$ 10 mil por mês;

Taxa por jogo: R$ 2,5 mil;

- Remuneração: até o 10º dia útil do mês seguinte.



Todos os árbitros envolvidos devem enviar as documentações até o próximo dia 20 de fevereiro. Eles vão trabalha em modelo Pessoa Jurídica (PJ), sem vínculo empregatício. O contrato tem previsão de rescisão imediata em casos como conduta antiética, violação de imparcialidade, descumprimento grave e baixo desempenho técnico recorrente.