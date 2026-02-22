Estádio do Nilton SantosVitor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Vasco e Fluminense se enfrentam neste domingo (22) pela partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca, no Nilton Santos. Os técnicos Fernando Diniz e Luis Zubeldía definiram às equipes que vão entrar em campo pela competição.
LEIA MAIS: Cano deverá ficar á disposição de Zubeldía em segundo jogo da semifinal 
Mandante do jogo, o Cruz-Maltino está escalado com: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Pumita Rodríguez; Cauan Barros, Tchê Tchê e Johan Rojas; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Cláudio Spinelli.
Já o Fluminense, que é o visitante, está escalado com: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Lucho Acosta; Agustin Canobbio, Kevin Serna e John Kennedy.
LEIA MAIS: Cauan Barros celebra evolução e momento no Vasco: 'Agregou muitas coisas'
A vaga na final do Carioca será decidida em duas partidas. No próximo dia 1º (domingo), as duas equipes voltam a se enfrentar, no Maracanã. A outra semifinal será entre Flamengo e Madureira.