Thiago Silva é jogador do Porto - Filipe Amorim / AFP

Thiago Silva é jogador do PortoFilipe Amorim / AFP

Publicado 05/03/2026 22:53 | Atualizado 05/03/2026 22:53

Rio - O zagueiro Thiago Silva, ex- Fluminense e atualmente no Porto (POR), fez críticas ao falar da demissão de Filipe Luís do Flamengo . Em entrevista à 'TNT Sports', ele pontuou que o tratamento não foi adequado e defendeu que não foi em um momento justo.

"O futebol é muito dinâmico. Fica até difícil falar porque, quando se trata de um amigo, você sente mais e parece que você querer defender a todo custo. Mas poderia ter sido qualquer um nesse momento. Acho que o tratamento não foi adequado, a demissão não foi num momento justo. Você ganha um jogo de 8 a 0, depois de estar vindo de um momento turbulento. Não sou flamenguista, mas sou atleta de futebol e sei o quanto é difícil se preparar para uma temporada toda".

"O Flamengo jogou a final do Mundial contra o Paris Saint-Germain, os atletas não tiveram muitas férias. Não tem tempo de desconectar e conectar de novo como se fosse apertar um botão. Leva tempo, principalmente um time que ganhou praticamente tudo. Leva um pouquinho mais de tempo para reconectar com aquilo de novo. Acho que é um pouco disso que está passando com os atletas, com o clube em si".

"Aí você ganha um jogo por 8 a 0, vai a uma final. De repente, essa reconexão com os títulos e com as coisas boas poderia voltar nesse fim de semana (decisão do Carioca, entre Fluminense e Flamengo). Você corta porque você acha, na sua cabeça, que não vai dar certo ou que você não acredita. Mas há três meses, ganharam tudo".

"O que mudou em três meses, sendo que teve quase um mês sem jogo? Acho que são algumas coisas e desculpas que essas pessoas que estão nesse meio não deveriam tomar ou falar. Não quer? Está tudo bem, mas seja verdadeiro e sincero".