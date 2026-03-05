Thiago Silva é jogador do PortoFilipe Amorim / AFP
Thiago Silva faz crítica à demissão de Filipe Luís: 'Tratamento não foi adequado'
Agora ex-técnico do Flamengo caiu na madrugada de terça-feira, depois da vitória por 8 a 0 sobre o Madureira
Vídeo: ex-Botafogo, David Ricardo marca na estreia pelo Dínamo Moscou
Ele fez o terceiro gol do time russo na partida
Messi e delegação do Inter Miami são recebidos por Donald Trump na Casa Branca
A equipe foi campeã da Major League Soccer em 2025
Adversário do Brasil na estreia, Marrocos troca de técnico a poucos meses da Copa
Walid Regragui deixou o cargo; Mohamed Ouahbi é o substituto
Volante que foi alvo do Flamengo, Marcos Antonio renova contrato com o São Paulo
Novo vínculo com o Tricolor Paulista vai até 31 de dezembro de 2030
Rayssa Leal usa proteção no joelho e volta a treinar para Mundial de Skate em São Paulo
Jovem skatista sentiu dores no joelho direito por conta de uma hiperextensão
