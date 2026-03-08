Vanderson em ação durante treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Vanderson em ação durante treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 08/03/2026 19:00

Rio - A seleção brasileira pode ter mais um problema para a próxima convocação. O lateral-direito Vanderson sofreu uma lesão na parte posterior da coxa direita e deve ficar afastado dos gramados por até um mês. Com isso, ele deve ser desfalque para os amistosos contra França, dia 26, e Croácia, dia 31.

Vanderson se machucou na vitória do Monaco sobre o PSG por 3 a 1, na última sexta-feira (6), no Parque dos Príncipes, pela 25ª rodada do Campeonato Francês. O jogador passará por exames nos próximos dias para saber a gravidade da lesão.

Além dele, o lateral-esquerdo Caio Henrique também sofreu uma lesão muscular na coxa direita no mesmo jogo e deve ser outro desfalque na convocação. O jogador já passou por exames e teve constatada uma lesão grau 2. Ele deve ficar afastado dos gramados por até um mês.

Caio Henrique esteve presente nas últimas três convocações de Carlo Ancelotti e é bem cotado para integrar a lista para a Copa do Mundo de 2026. Já Vanderson, por sua vez, está no radar e foi chamado pelo italiano ainda nas Eliminatórias, mas não esteve nas duas últimas listas por problemas físicos.

O Brasil enfrenta a França, no dia 26, em Boston, e a Croácia, no dia 31, em Orlando, nos Estados Unidos. Será o último teste antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira está no Grupo C do Mundial ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.