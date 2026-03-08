Vanderson em ação durante treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Vanderson se lesiona e pode aumentar lista de desfalques para próxima convocação da Seleção
Lateral se junta ao companheiro Caio Henrique no departamento médico
Nova Iguaçu vence, garante permanência no Carioca e rebaixa Maricá para Série A2
Laranja Mecânica contou com a ajuda da Portuguesa, que venceu o Tsunami por 5 a 2
Artilheiro da temporada, Kevin Serna completa 100 jogos pelo Fluminense
Colombiano atinge marca importante na final do Carioca
Campeã do Carnaval em 2026, Viradouro comanda festa antes da final do Carioca
Escola de samba se apresentou para os torcedores no Maracanã
Botafogo monitora lateral-esquerdo da Portuguesa-SP e avalia investida
Jogador foi revelado pelo Flamengo e teve passagens pela Seleção de base
Renato Gaúcho faz avaliação do elenco do Vasco e aponta posição carente
Cruz-Maltino segue atento ao mercado nacional em busca de reforços
