João Fonseca, durante a partida contra Jannik SinnerClive Brunskill / Getty Images via AFP
Nas quartas de final, Sinner enfrenta Learner Tien, americano contemporâneo de Fonseca que eliminou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, ao vencê-lo por 2 sets a 1, de virada. As parciais foram de 4/6, 6/1 e 7/6 (7/4).
O jogo
Até o sétimo game, não havia desperdiçado nenhum primeiro saque. Teve mais dificuldades à essa altura para confirmar o serviço, porém salvou um break point e fechou com um ace para se livrar da quebra. O nono game também foi de dificuldades. Sinner flutuava mais na quadra e obrigava Fonseca a salvar mais um ponto para não ser quebrado, missão que o brasileiro conseguiu concluir.
Sem nenhuma quebra até o fim, inclusive no último serviço de Sinner, em que ele não perdeu o foco mesmo após breve discussão com um torcedor que o incomodava, foi necessária a disputa do tie-break. Consistente, Fonseca abriu 4 a 2 com uma direita no fundo da quadra e ampliou para 5 a 2. Chegou a manter a diferença de três pontos em 6 a 3, mas permitiu e acabou derrotado por 8 a 6.
Por mais desvantajosa que a situação tenha ficado, o brasileiro foi persistente e mostrou força mental para voltar ao jogo. Vibrante, recebeu apoio da torcida para devolver a quebra no nono game e deixar a parcial em 5/4. Chegou ao último serviço precisando confirmar para levar a partida ao tie-break e conseguiu, fechando o game com um ace.
Muito agressivo no desempate, deu trabalho ao adversário, que isolou a bola no ponto que deu a quebra o brasileiro. Logo depois, contudo, perdeu a vantagem de 3 a 2 ao também ser quebrado. Sofreu a virada por 5 a 4 e não conseguiu voltar à frente do placar, até Sinner fechar em 7/4.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.