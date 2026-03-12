Novak Djokovic tem 38 anos - William West / AFP

Novak Djokovic tem 38 anosWilliam West / AFP

Publicado 12/03/2026 09:58

Jack Draper se recuperou de um set perdido e venceu o pentacampeão Novak Djokovic por 2 sets a 1, com parciais 4/6, 6/4, 7/6 (5) na noite desta quarta-feira (11), em partida das oitavas de final do Masters 1000 de Indian Welles, nos Estados Unidos. Atual campeão, o americano precisou suar para superar o experiente sérvio, em jogo com duas horas e 35 minutos de duração.



Draper, de 24 anos, que retorna às quadras após oito meses afastado por uma lesão no braço, avançou para as quartas de final e enfrentará Daniil Medvedev, que derrotou Alex Michelsen por 2 sets a 0 (6/2, 6/4) nas oitavas para seguir em frente.

Djokovic, terceiro cabeça de chave, liderava por 6/5 no terceiro set antes de Draper reagir e forçar um tie-break. No set decisivo, a dupla protagonizou um rally de 26 trocas, com o sérvio marcando o ponto de maneira impressionante.



"Ainda não sinto que estou jogando nem perto do que quero", disse Draper. "Vim aqui e venci essa partida com muita determinação."



Além da vitória em Indian Wells no ano passado, Draper, o 14º cabeça de chave, venceu o Aberto de Stuttgart e o Aberto de Viena, ambos em 2024.



Djokovic, de 38 anos e 24 vezes campeão de Grand Slam, venceu em Indian Wells em 2008, 2011, 2014, 2015 e 2016. O sérvio quase conquistou seu 11º título do Aberto da Austrália no início deste ano, mas perdeu para Carlos Alcaraz.