Novak Djokovic tem 38 anosWilliam West / AFP
Draper, de 24 anos, que retorna às quadras após oito meses afastado por uma lesão no braço, avançou para as quartas de final e enfrentará Daniil Medvedev, que derrotou Alex Michelsen por 2 sets a 0 (6/2, 6/4) nas oitavas para seguir em frente.
"Ainda não sinto que estou jogando nem perto do que quero", disse Draper. "Vim aqui e venci essa partida com muita determinação."
Além da vitória em Indian Wells no ano passado, Draper, o 14º cabeça de chave, venceu o Aberto de Stuttgart e o Aberto de Viena, ambos em 2024.
Djokovic, de 38 anos e 24 vezes campeão de Grand Slam, venceu em Indian Wells em 2008, 2011, 2014, 2015 e 2016. O sérvio quase conquistou seu 11º título do Aberto da Austrália no início deste ano, mas perdeu para Carlos Alcaraz.
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