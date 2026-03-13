Pep Guardiola é o técnico do Manchester CityIsabella Bonotto / AFP
"Gigio [Donnarumma] toca na bola. Não é pênalti em Vinicius", disse, de acordo com o jornal "Marca". Apesar do questionamento, o lance não interferiu no placar, pois Donnarumma defendeu, em cobrança do próprio jogador brasileiro.
Estratégia ofensiva
"Os primeiros 19 ou 20 minutos, antes do primeiro gol, foram excepcionais, dos melhores que jogamos no Bernabéu no sentido de 'viemos para criar perigo'. Fomos uma ameaça, mas depois, vieram as emoções", lamentou.
O experiente treinador também desabafou sobre as críticas que recebeu por esse plano de jogo e ressaltou que sempre pensa "no melhor para a equipe".
"Perdi muitas vezes nas fases eliminatórias da Liga dos Campeões, muitas vezes mesmo. Já fui massacrado por decisões de arbitragem e pelo que aconteceu. Não é a primeira vez. Mesmo assim, continuo aqui, nesta posição, até o último dia. Posso discutir a decisão sobre a escalação, mas não vou convencê-los porque perdemos. Se a discussão tivesse acontecido antes, eu entenderia."
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