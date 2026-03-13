Pep Guardiola é o técnico do Manchester City - Isabella Bonotto / AFP

Pep Guardiola é o técnico do Manchester CityIsabella Bonotto / AFP

Publicado 13/03/2026 14:31

O técnico Pep Guardiola, do Manchester City, questionou, nesta sexta-feira (13), o pênalti a favor do Real Madrid na partida entre as equipes na Liga dos Campeões, que terminou em 3 a 0 para os espanhóis na última quarta-feira (11). Em entrevista a jornalistas, ele afirmou que o goleiro Donnarumma não encostou em Vini Jr no lance da falta dentro da área.

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"Gigio [Donnarumma] toca na bola. Não é pênalti em Vinicius", disse, de acordo com o jornal "Marca". Apesar do questionamento, o lance não interferiu no placar, pois Donnarumma defendeu, em cobrança do próprio jogador brasileiro. "Gigio [Donnarumma] toca na bola. Não é pênalti em Vinicius", disse, de acordo com o jornal "Marca". Apesar do questionamento, o lance não interferiu no placar, pois Donnarumma defendeu, em cobrança do próprio jogador brasileiro.

Estratégia ofensiva

Guardiola também comentou sobre a estratégia utilizada no início do jogo, com o City pressionando o Real. "Fizemos coisas muito, muito boas. E nas outras, poderíamos ter feito melhor, sim, claro", destacou.



"Os primeiros 19 ou 20 minutos, antes do primeiro gol, foram excepcionais, dos melhores que jogamos no Bernabéu no sentido de 'viemos para criar perigo'. Fomos uma ameaça, mas depois, vieram as emoções", lamentou.



O experiente treinador também desabafou sobre as críticas que recebeu por esse plano de jogo e ressaltou que sempre pensa "no melhor para a equipe".



"Perdi muitas vezes nas fases eliminatórias da Liga dos Campeões, muitas vezes mesmo. Já fui massacrado por decisões de arbitragem e pelo que aconteceu. Não é a primeira vez. Mesmo assim, continuo aqui, nesta posição, até o último dia. Posso discutir a decisão sobre a escalação, mas não vou convencê-los porque perdemos. Se a discussão tivesse acontecido antes, eu entenderia."

Vantagem

A partida foi válida pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A vitória por 3 a 0, com todos os gols marcados por Valverde, garantiram uma grande vantagem ao clube espanhol. A partida de volta acontece na próxima terça-feira (17), no estádio Etihad, na Inglaterra.