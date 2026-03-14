Felipe Cardoso é o novo reforço do Náutico - Reprodução

Felipe Cardoso é o novo reforço do NáuticoReprodução

Publicado 14/03/2026 13:45

O Náutico oficializou neste sábado (14) a contratação de Felipe Cardoso, formado nas categorias de base do Flamengo e um dos sobreviventes do Incêndio no Ninho do Urubu. O meia chega à equipe pernambucana sem custos após passagem pelo Vitória.

O Timbu também deve oficializar nos próximos dias os acertos com o goleiro Arthur, os zagueiros Gustavo Henrique e Betão, além do meia Vitinho. Felipe poderá fazer sua estreia pela equipe na primeira rodada da Campeonato Brasileiro Série B, contra o Criciúma.



Formado nas categorias de base do Flamengo, o jogador teve sua primeira oportunidade no profissional no Santa Cruz em 2023, clube no qual atuou até 2024, quando se transferiu para o Atlético de Alagoinhas. Pelos dois clubes, disputou 18 jogos e marcou quatro gols.