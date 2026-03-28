Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1Divulgação / Audi
"Estou muito satisfeito com a classificação de hoje e com o que a equipe me forneceu. Eu fui ganhando confiança ao longo do Q1 e do Q2, e marcamos algumas voltas realmente sólidas", comemorou Bortoleto.
Bortoleto chegou a figurar na terceira colocação no treino classificatório e espero continuar surpreendendo em Suzuka para completar a corrida em uma posição ainda melhor que o nono lugar da largada.
"Amanhã (domingo de madrugada no horário brasileiro) será um dia diferente, claro, mas tenho certeza de que podemos estar na luta. Teremos alguns carros na frente, porém sabemos que podemos competir contra qualquer ritmo e daremos tudo", esbanjou confiança. Além das Mercedes, ele larga atrás das McLarens, Ferraris de da Alpine de Pierre Gasly.
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