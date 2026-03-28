Max Verstappen é tetracampeão da Fórmula 1 - Toshifumi Kitamura / AFP

Max Verstappen é tetracampeão da Fórmula 1Toshifumi Kitamura / AFP

Publicado 28/03/2026 11:37

expulsar o jornalista britânico Gilles Richards, do "The Guardian", de sua coletiva de imprensa na última quinta-feira (26). Japão - O clima esquentou no GP do Japão antes mesmo dos carros irem para a pista. Max Verstappen, da Red Bull, decidiu detalhar os motivos que o levaram a

O tetracampeão interrompeu a entrevista na hospitalidade da equipe e só aceitou falar após a retirada do profissional. "Um segundo, não vou falar enquanto ele não sair", disparou o piloto na ocasião.



A irritação de Verstappen tem origem no GP de Abu Dhabi, no fim da temporada passada. Naquela ocasião, Richards questionou se a colisão com George Russell no GP da Espanha teria custado o título mundial, perdido por apenas dois pontos para Lando Norris.

Segundo o holandês, o jornalista agiu com "intenção maliciosa" ao rir durante o questionamento. “Recebi essa pergunta com bastante frequência no ano passado e já a respondi mais de vinte vezes. Então, quando alguém a repete durante a coletiva após a última corrida e ainda ri na minha cara, isso demonstra completa falta de respeito”, desabafou Max ao canal "Viaplay".

O piloto reforçou que sua postura é uma reação direta ao tratamento que recebe. “Se você não me respeita, por que eu deveria respeitar você?”, questionou o tetracampeão. Verstappen alegou que o público só tem a visão da câmera apontada para ele, mas que o comportamento do repórter nos bastidores foi o estopim para o veto.

"Estou na Fórmula 1 há tempo suficiente para distinguir quem tem boas ou más intenções. Se alguém ri de mim naquele momento, está claro que não tem boas intenções", finalizou o piloto da Red Bull.

