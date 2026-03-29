Kimi Antonelli vence Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 - Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Kimi Antonelli vence Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Publicado 29/03/2026 09:10

Japão - O GP do Japão, disputado na madrugada deste domingo (29), consolidou o bom momento de Andrea Kimi Antonelli. O piloto da Mercedes garantiu seu segundo triunfo consecutivo na categoria ao aproveitar um safety car no momento decisivo da corrida. Oscar Piastri e Charles Leclerc completaram o pódio e Gabriel Bortoleto terminou na 13ª colocação.



Com o resultado, Antonelli assume pela primeira vez a liderança do Mundial de Fórmula 1 e entra para a história como o mais jovem piloto a liderar o campeonato, aos 18 anos, sete meses e 12 dias. O italiano ultrapassa uma marca que pertencia a Lewis Hamilton desde 2007.



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A corrida começou com reviravolta logo na largada. Apesar de sair na pole, Antonelli foi superado por Piastri ainda antes da primeira curva e caiu para o meio do pelotão, chegando a ocupar a sexta posição. O australiano da McLaren assumiu a ponta, seguido por Leclerc e Lando Norris, enquanto as Mercedes tentavam reagir após perderem posições.



Nas voltas iniciais, Piastri sustentou a liderança diante da pressão de seus rivais, enquanto George Russell avançava no pelotão e chegava a tomar a ponta momentaneamente, antes de ser superado novamente pelo piloto da McLaren. Antonelli, por sua vez, iniciou uma corrida de recuperação, disputando posições no grupo intermediário e se aproximando dos líderes.



O momento decisivo da prova veio na volta 22, com o acidente de Oliver Bearman. O piloto da Haas perdeu o controle ao tentar evitar uma desaceleração brusca à sua frente, saiu da pista e bateu com força na barreira de proteção. Apesar do impacto, estimado em 51G, o britânico deixou o carro consciente e foi encaminhado ao centro médico, sem fraturas.



A entrada do safety car mudou o rumo da corrida. Parte dos líderes já havia feito suas paradas, enquanto outros, como Antonelli, aproveitaram o período de neutralização para ir aos boxes. A estratégia colocou o italiano de volta à liderança, enquanto Russell, que parou pouco antes da bandeira amarela, perdeu posições importantes.

Na relargada, Antonelli conseguiu administrar a pressão de Piastri e manteve o controle da prova até a bandeirada. Leclerc completou o pódio em terceiro, consolidando um fim de semana consistente da Ferrari.



Mais atrás, a corrida também foi marcada por disputas intensas no pelotão intermediário e dificuldades de ritmo para alguns pilotos. Bortoleto teve desempenho regular e cruzou a linha de chegada em 13º, fora da zona de pontuação.



Com a vitória, Antonelli abre vantagem na liderança do campeonato em relação ao companheiro de equipe, George Russell, revertendo a desvantagem que tinha antes da etapa japonesa.



A Fórmula 1 entra em uma pausa no calendário. A próxima corrida será o GP de Miami, no dia 3 de maio, no circuito do Autódromo Internacional de Miami, nos Estados Unidos.



Resultado final do GP do Japão de Fórmula 1



1 - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 53 voltas



2 - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 13s722



3 - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 15s270



4 - George Russell (ING/Mercedes), a 15s754



5 - Lando Norris (ING/McLaren), a 23s479



6 - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 25s037



7 - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 32s340



8 - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 32s677



9 - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), a 50s180



10 - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 51s216



11 - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), a 52s280



12 - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), a 56s154



13 - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), a 59s078



14 - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), a 59s848



15 - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 1min05s007



16 - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1min05s773



17 - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), a 1min32s453



18 - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1 volta



19 - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), a 1 volta



20 - Alexander Albon (TAI/Williams), a 2 voltas



Não completaram: Lance Stroll (CAN/Aston Martin) e Oliver Bearman (ING/Haas).