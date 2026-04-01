Hugo Calderano é o atual campeão da Copa do Mundo de Tênis de MesaDivulgação / ITTF World
A partida serviu ainda como uma espécie de tira-teima já que o retrospecto entre os dois competidores era de total equilíbrio até o duelo desta quarta. Em quatro confrontos, cada um venceu dois jogos.
O primeiro set começou com Calderano imprimindo boa vantagem de três pontos. O sueco, no entanto, respondeu rápido, empatou e virou a disputa para 6 a 4. O confronto continuou bastante disputado chegou a estar 11 a 11, mas Karlsson foi mais efetivo no fim e abriu vantagem com um 13 a 11.
A agressividade voltou a colocar Calderano à frente no placar na terceira parcial com um 8 a 1 sobre Karlsson. A variação no saque desnorteou o sueco e o terceiro set foi definido com facilidade: 11 a 1 para o brasileiro e vantagem de 2 sets 1.
Quando tudo indicava que o jogo seria definido no quarto set tamanha a superioridade de Hugo Calderano, veio a surpresa. Karlsson voltou mais focado, comandou as ações e deixou tudo empatado ao triunfar por 11/4.
Atual número três do mundo, o mesatenista Hugo Calderano iniciou a defesa do título da Copa do Mundo de Tênis de Mesa em grande estilo. Nesta terça-feira (31), em Macau, ele não deu chances ao checo Lubomir Jancarik e derrotou o rival por 3 sets a 0 com parciais de 11/4, 11/5 e 11/2 em apenas 17 minutos de duelo.
BRUNA TAKAHASHI TAMBÉM GARANTE VAGA
Bruna Takahashi, a outra representante do Brasil na Copa do Mundo de Tênis de Mesa também entrou em ação nesta quarta-feira em busca da permanência no torneio e obteve a classificação para as oitavas de final com uma vitória de virada sobre Bernadette Szocs pelo placar de 3 sets a 1 com parciais de 5/11, 11/8, 11/5 e 11/5.
A romena começou num ritmo mais intenso o primeiro set e venceu o duelo até com certa facilidade ao emplacar 11/5. Já a segunda parcial foi marcado pela superação da brasileira. Agressiva no saque, ela empatou o duelo ao definir o duelo em 11/8.
A quarta parcial também teve a brasileira com uma atuação dominante. Ela voltou a abrir vantagem com um verdadeiro passeio: 8 a 1. Bem no jogo, ela variou suas jogadas de ataque e definiu a vitória e a classificação com o triunfo de 11/4.
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