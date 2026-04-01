Luiz Henrique em ação pela seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Luiz Henrique em ação pela seleção brasileira Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 01/04/2026 15:31





A intenção ganha força com a proximidade da Copa do Mundo de 2026. De acordo com o jornalista Bruno Andrade, da "ESPN", a prioridade do atleta é clara. Rio - Atualmente no Zenit, da Rússia, o atacante Luiz Henrique tem como prioridade permanecer no futebol europeu. Apesar das constantes especulações que ligam seu nome a clubes brasileiros e um interesse do Flamengo , o ídolo do Botafogo e seu estafe não consideram um retorno ao país neste momento.A intenção ganha força com a proximidade da Copa do Mundo de 2026. De acordo com o jornalista Bruno Andrade, da "ESPN", a prioridade do atleta é clara.

"O Luiz Henrique hoje não pensa no futebol brasileiro. Muito já se falou de Cruzeiro, de Flamengo, de Palmeiras, entre especulações e sondagens. A prioridade dele é o futebol europeu, especialmente agora, praticamente garantido na Copa do Mundo", revelou durante o programa 'Fala a Fonte'.



O clube russo, no entanto, promete jogo duro para liberar o atacante. "O Zenit ainda trabalha com um valor ali entre 40 e 50 milhões de euros, que inicialmente era 50, toparia 40, dependendo do formato com bônus. E o principal é o seguinte, a depender de uma boa Copa do Mundo, o Zenit é bem capaz de exigir o valor da cláusula", explicou Andrade. A multa rescisória do atleta é estipulada em 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 420 milhões).



A confiança na valorização do atacante subiu após suas recentes exibições pela Amarelinha. Diante da França, ele mudou o ritmo do jogo ao sair do banco, trazendo agressividade e repertório ao ataque brasileiro. Já no teste contra a Croácia, nesta última terça-feira (31), Luiz Henrique iniciou entre os titulares e ratificou sua importância para a equipe de Carlo Ancelotti.