Felipe Melo trabalha como comentarista do SporTV - Reprodução / SporTV

Felipe Melo trabalha como comentarista do SporTVReprodução / SporTV

Publicado 01/04/2026 17:40

Rio - Felipe Melo foi só elogios ao falar de Danilo, que brilhou com a seleção brasileira na Data Fifa com boas atuações e gol na vitória sobre a Croácia por 3 a 1 . Durante o programa 'Seleção SporTV', o ex-jogador apontou o volante do Botafogo como futuro do país e celebrou ter ajudado o atleta no Palmeiras.

"Quando ele sobe no Palmeiras, eu jogava lá, eu era o capitão da equipe. O Vanderlei Luxemburgo o sobe. Luxemburgo é um exímio entendedor de futebol. Ele não tocava a bola para trás, cara. Era só passe vertical, era só passe para a frente, sabe? E eu fico muito contente em ver o Danilo bem na Seleção Brasileira e bem no Botafogo, porque, de certa forma, eu consegui ajudar".

"Eu consegui ajudar, de um jogador mais experiente, poder falar: 'cara, assim, o passe, agora é hora de virar o pé, é hora de jogar pra frente, é hora de botar o pé na área'. E esse jogador é realmente o futuro do país e com personalidade desde pequeno".

Depois de brilhar com a camisa do Palmeiras e entrar para a história do clube, Danilo se juntou ao Nottingham Forest (ING), em janeiro de 2023. Desde julho de 2025, ele defende o Botafogo.

"A primeira oportunidade que ele teve, o Luxemburgo subiu alguns da base e não estava olhando para ele. Era o Patrick de Paula na época, eram outros jogadores que ele estava olhando, o pessoal falou, e o Luxemburgo bateu o olho nele, teve duas bolas que era para tocar de lado, que normalmente um jogador de 17, 18 anos que está no profissional toca a bola de lado, ele pegou, virou o pé, deu um passe vertical, que saiu uma bela de uma jogada. O Luxemburgo falou 'é esse'".