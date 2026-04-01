Fred Guedes - Foto: Globo/João Miguel Júnior

Fred GuedesFoto: Globo/João Miguel Júnior

Publicado 01/04/2026 20:11

Rio - A Globo segue se reforçando para a cobertura da Copa do Mundo. A emissora anunciou nesta quarta-feira (1) mais três nomes de peso para a equipe: os ex-jogadores Fred, Rafael Sobis e Paulo André vão se juntar ao time de comentaristas no SporTV, canal de TV por assinatura.

Um dos maiores ídolos da história do Fluminense, Fred terá a segunda experiência como comentarista na emissora. Atual treinador da categoria sub-20 do Fortaleza, o ex-jogador foi um dos integrantes da equipe durante o "Central da Copa", em 2022.

Assim como Fred, Rafael Sobis terá uma nova experiência como comentarista na emissora. O ex-jogador, que é ídolo do Internacional e Fluminense, já atuou no canal com participações no programa "Fechamento SporTV". Já Paulo André, campeão da Libertadores e Mundial com Corinthians em 2012, é estreante.

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com a estreia entre México e África do Sul, no Estádio Azteca. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. A seleção brasileira estreia contra Marrocos no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos.