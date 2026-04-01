Fred GuedesFoto: Globo/João Miguel Júnior
Globo contrata Fred, ídolo do Fluminense, como comentarista para Copa do Mundo
Ex-jogador e atual técnico da base do Fortaleza se junta à equipe da emissora
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Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quarta-feira (1º)
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