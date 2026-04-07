Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileiraWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 07/04/2026 12:53

Rio - A CBF está muito próxima de anunciar a renovação do contrato de Carlo Ancelotti até 2030. Desde a última Data Fifa, na qual a seleção brasileira enfrentou França e Croácia em amistosos, a entidade e o treinador já haviam manifestado interesse em renovar o vínculo. Agora, de acordo com a 'ESPN', o italiano só precisa assinar para que o acordo seja anunciado.

Ele tem contrato com a Seleção até julho deste ano e, segundo o portal, o novo documento já foi elaborado e ajustado pela CBF, além de enviado ao treinador. Agora, a entidade aguarda a assinatura do comandante para selar a sua permanência por mais quatro anos.

A revisão do contrato por parte dos advogados de Carlo Ancelotti seria considerada uma mera formalidade nos bastidores da seleção brasileira, já que os detalhes formulados em documento já haviam sido conversados nas últimas semanas. Portanto, para a CBF, o anúncio é questão de tempo.

No novo vínculo, deve ser mantido o salário de 10 milhões de euros por ano (R$ 59,3 milhões), a maior quantia paga a um técnico da Seleção na história. A pedido de Ancelotti, os membros da comissão técnica terão aumento. Possivelmente por motivos fiscais, o contrato será dividido em dois períodos de dois anos. Em 2028, quando acabar a primeira metade, haverá renovação automática pelos dois anos seguintes.

Se a renovação for anunciada e o novo documento for honrado pelas partes, Ancelotti terá não só a Copa do Mundo de 2026, a ser disputada entre junho e julho deste ano, mas também a Copa de 2030 à frente do Brasil, buscando finalmente realizar o sonho do hexa da seleção brasileira.