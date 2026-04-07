Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileiraWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
CBF aguarda assinatura de Ancelotti para anunciar renovação até 2030
Treinador está muito próximo de estender contrato por mais quatro anos
Auxiliar admite 'gostinho um pouco amargo' no empate do Vasco
Bruno Lazaroni acredita que o time produziu para sair com a vitória sobre o Barracas Central
Zubeldía lamenta baixa produtividade do Fluminense em estreia na Libertadores: 'Deveríamos ter feito mais'
Tricolor teve mais volume, mas criou pouco e empatou sem gols com o Deportivo La Guaira
Puma avalia empate do Vasco na Sul-Americana: 'Não é mau resultado'
Cruz-Maltino foi a campo com um time alternativo para enfrentar o Barracas Central na Argentina
Samuel Xavier admite falta de inspiração do Fluminense em estreia: 'Libertadores é complicada'
Tricolor empatou sem gols com o Deportivo La Guaira, nesta terça-feira (7), na Venezuela
Intercâmbio: Botafogo recebe delegação de academia de futebol do Vietnã
Partes firmaram uma parceria em janeiro
Fábio bate recorde e se torna jogador mais velho a jogar na Libertadores
Goleiro do Fluminense atingiu marca histórica no empate com o Deportivo La Guaira
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