Alisson em treino pelo Liverpool - Divulgação / Liverpool

Alisson em treino pelo LiverpoolDivulgação / Liverpool

Publicado 09/04/2026 09:14

O goleiro Alisson, do Liverpool, está na mira da Juventus. O clube italiano colocou o atleta como alvo no início de 2026 e intensificou as conversas nos últimos dias, de acordo com o jornal "Gazzetta dello Sport". Conforme a publicação, os contatos com o estafe do jogador foram positivos e o otimismo nos bastidores está crescendo.



Para buscar títulos na próxima temporada, o técnico Luciano Spalletti quer apostar em um elenco vitorioso e experiente em praticamente todos os setores, inclusive no gol.

Alisson já foi comandado pelo treinador, quando jogava pela Roma, de 2016 a 2018. No Liverpool desde que saiu da Itália, o goleiro conquistou, pelo time inglês, uma Liga dos Campeões, dois Campeonatos Ingleses, uma Copa da Inglaterra e um Mundial de Clubes.

Nas últimas semanas, o Liverpool acionou a cláusula do contrato com o jogador para estender o vínculo por mais um ano, até 2027. Esta medida serve para não perdê-lo de graça, e não necessariamente blindá-lo.

No momento, o goleiro está afastado por um problema muscular e sequer participou da última Data Fifa pela Seleção. A tendência é que ele retorne até o fim de abril e integre a lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.