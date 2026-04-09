Alisson em treino pelo LiverpoolDivulgação / Liverpool
Para buscar títulos na próxima temporada, o técnico Luciano Spalletti quer apostar em um elenco vitorioso e experiente em praticamente todos os setores, inclusive no gol.
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