Galeno em ação pelo Al-AhliWun Suen / AFP
"Pode entregar a taça, é isso que querem. Querem tirar a gente de todo jeito do campeonato, querem dar a taça para uma pessoa, uma falta de respeito com nosso clube", disparou.
O Al-Ahli disputa é um dos concorrentes na disputa pelo título e está na 3ª colocação, com 66 pontos, quatro atrás do Al-Nassr. A equipe de Galeno contestou ao menos três pênaltis não marcados, incluindo um lance nos minutos finais.
"Tais erros levantam preocupações legítimas quanto ao processo de seleção dos árbitros e aos critérios aplicados, especialmente considerando o alto nível técnico e competitivo da Saudi Roshn League. A equipe tem enfrentado decisões de arbitragem injustas, uma situação inaceitável que não contribui para o desenvolvimento da competição nem respeita o princípio da justiça esportiva", aponta a nota.
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