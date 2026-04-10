Galeno em ação pelo Al-Ahli - Wun Suen / AFP

Galeno em ação pelo Al-AhliWun Suen / AFP

Publicado 10/04/2026 09:04

O meia Wenderson Galeno, do Al-Ahli, fez duras críticas à arbitragem do Campeonato Saudita após o empate do seu time em 1 a 1 contra o Al-Fayha. Em postagem nas redes sociais, o atleta afirmou que a liga, liderada pelo Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, quer "dar a taça a uma pessoa".



"Pode entregar a taça, é isso que querem. Querem tirar a gente de todo jeito do campeonato, querem dar a taça para uma pessoa, uma falta de respeito com nosso clube", disparou.



O Al-Ahli disputa é um dos concorrentes na disputa pelo título e está na 3ª colocação, com 66 pontos, quatro atrás do Al-Nassr. A equipe de Galeno contestou ao menos três pênaltis não marcados, incluindo um lance nos minutos finais.

O clube do jogador também se manifestou. Em nota publicada nas redes sociais, o Al-Ahli expressou sua "profunda insatisfação com os erros de arbitragem que afetaram a partida" e solicitou acesso às comunicações entre o árbitro e o VAR.



"Tais erros levantam preocupações legítimas quanto ao processo de seleção dos árbitros e aos critérios aplicados, especialmente considerando o alto nível técnico e competitivo da Saudi Roshn League. A equipe tem enfrentado decisões de arbitragem injustas, uma situação inaceitável que não contribui para o desenvolvimento da competição nem respeita o princípio da justiça esportiva", aponta a nota.