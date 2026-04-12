Sinner, à esquerda, foi campeão do Monte Carlo em cima de Alcaraz, na direitaValery Hache / AFP
A decisão colocou frente a frente os dois principais nomes da atualidade, em um confronto equilibrado e marcado por viradas dentro dos sets. No histórico, foi a sétima vitória de Sinner sobre o espanhol, que ainda leva vantagem geral no confronto direto.
O início da partida foi intenso, com Alcaraz mostrando agressividade e quebrando o saque do italiano logo nos primeiros games. Sinner, no entanto, reagiu com consistência, equilibrou as ações e levou o set para o tie-break, onde foi mais sólido mentalmente para fechar a parcial.
A vitória também quebra uma longa invencibilidade de Alcaraz no saibro, que não perdia na superfície há 17 partidas. Já Sinner amplia sua sequência impressionante em torneios Masters 1000, chegando a 22 jogos sem derrota - justamente desde o último encontro entre os dois, em Cincinnati.
Com o resultado, o italiano não apenas levanta o troféu, mas também assume o topo do ranking mundial, consolidando seu momento como o principal nome da nova era do tênis.
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