Erazo disputará a final do MasterChef Celebridades do Equador - Reprodução / Instagram

Erazo disputará a final do MasterChef Celebridades do EquadorReprodução / Instagram

Publicado 13/04/2026 14:16

Rio — O reality show MasterChef Celebridades do Equador, que reúne personalidades e famosos do país em uma competição de culinária, chegou à grande final e será transmitida pelo canal local "Teleamazonas" nesta quarta-feira (15). E um conhecido das torcidas cariocas está na disputa pelo grande prêmio: o zagueiro Frickson Erazo, ex-Flamengo e Vasco.

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Ele compartilhou, nesta segunda-feira (13), uma imagem nas redes sociais convocando os seus seguidores para torcerem por ele na decisão. "Na quarta, todo Equador estará atento à grande final do reality. Onde veremos um Frickson vitorioso", afirma a mensagem.



Erazo tem 37 anos. Revelado pelo El Nacional, do Equador, em 2006, jogou pelo Flamengo em 2014 e 2015, onde conquistou um Campeonato Carioca, e no Vasco, em 2018. O ex-atleta ainda teve passagens por Atlético-MG, Grêmio e Barcelona de Guayaquil, além da seleção do seu país até se aposentar, em 2021. Ele compartilhou, nesta segunda-feira (13), uma imagem nas redes sociais convocando os seus seguidores para torcerem por ele na decisão. "Na quarta, todo Equador estará atento à grande final do reality. Onde veremos um Frickson vitorioso", afirma a mensagem.Erazo tem 37 anos. Revelado pelo El Nacional, do Equador, em 2006, jogou pelo Flamengo em 2014 e 2015, onde conquistou um Campeonato Carioca, e no Vasco, em 2018. O ex-atleta ainda teve passagens por Atlético-MG, Grêmio e Barcelona de Guayaquil, além da seleção do seu país até se aposentar, em 2021.

Não é a primeira vez que um ex-jogador de futebol marca presença no MasterChef Celebridades. Maxi López, que também passou pelo Vasco, participou da edição do programa na Argentina, que é apresentado pela sua ex-mulher, Wanda Nara. Ele acabou eliminado nas semifinais.