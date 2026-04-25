Luisão, ídolo do Benfica - Rafael Marchante / AFP

Luisão, ídolo do BenficaRafael Marchante / AFP

Publicado 25/04/2026 13:15

pena para o argentino Gianluca Prestianni, do Benfica. Acusado de racismo contra Vinicius Júnior, o atacante recebeu a punição de seis jogos da UEFA, por conduta discriminatória. Ídolo do clube português, o brasileiro criticou o julgamento.



Em suas redes sociais, o ex-defensor postou um texto sobre a decisão da entidade e apontou que o julgamento dá um "recado perigoso".

O ex-zagueiro Luisão se pronunciou na noite desta última sexta-feira (24) sobre a. Acusado de racismo contra Vinicius Júnior, o atacante recebeu a punição de seis jogos da UEFA, por conduta discriminatória. Ídolo do clube português, o brasileiro criticou o julgamento.Em suas redes sociais, o ex-defensor postou um texto sobre a decisão da entidade e apontou que o julgamento dá um "recado perigoso".

"O que me incomoda profundamente é a forma como esse caso se desenrolou. Uma fala que antes era negada passa a ser admitida, mas em outro contexto, e convenientemente se enquadrando em outro tipo de ofensa… Isso, por si só, levanta questionamentos. Não sobre o que pode ser provado, mas sobre o que estamos dispostos a aceitar."



"No fim das contas, o recado que fica é perigoso. Parece que, dependendo do caminho escolhido, sempre existe uma forma de amenizar as consequências, que deveriam ser duras e exemplares. E isso não pode ser normalizado", comentou.



Desde que o caso aconteceu, em fevereiro deste ano, em uma partida da Champions League, Luisão saiu em defesa do atacante do Real Madrid e seleção brasileira. O posicionamento, inclusive, levantou a insatisfação entre os torcedores do Benfica, clube pelo qual o ex-zagueiro passou a maior parte da carreira.