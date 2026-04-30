Troféu da Liga Europa Divulgação/Uefa
ESPN supera CazéTV e recupera direitos de transmissão da Liga Europa até 2031
Acordo também contempla a exibição dos jogos da Liga Conferência
Renê aponta erros e acredita em recuperação do Fluminense na Libertadores
Tricolor caiu para a lanterna do grupo após a derrota para o Bolívar
Fábio celebra marca histórica na Libertadores, mas lamenta derrota na altitude: 'Difícil'
Goleiro se tornou o recordista de jogos na competição continental
Auxiliar destaca sequência e jogadores do Vasco após vitória na Sul-Americana
Alexandre Mendes foi o responsável por comandar o time diante do Olimpia, em São Januário
Freytes detona arbitragem e vê Fluminense prejudicado em derrota na Libertadores
Expulsão de Bernal no início do segundo tempo gerou reclamação
Suspenso, Renato Gaúcho exalta vitória do Vasco: 'Grande partida'
Técnico elogiou o desempenho do time diante do Olimpia, em São Januário
Zubeldía acredita na classificação do Fluminense na Libertadores: 'Temos time'
Treinador lamentou a expulsão de Bernal no início do segundo tempo
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