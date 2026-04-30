Troféu da Liga Europa - Divulgação/Uefa

Troféu da Liga Europa Divulgação/Uefa

Publicado 30/04/2026 16:30 | Atualizado 30/04/2026 22:50

Rio - A ESPN superou a concorrência da CazéTV e readquiriu os direitos de transmissão da Liga Europa e da Liga Conferência. O canal esportivo da Disney sacramentou a vitória nesta quarta-feira (29) e assinou um contrato válido até 2031, com início a partir da temporada 2027/28, segundo o jornalista Gabriel Vaquer.

Com a vitória na disputa, o canal esportivo da Disney ficará responsável por exibir todos os 330 jogos por temporada, somando as duas competições continentais. Além das transmissões na ESPN pela TV paga, haverá exibições no streaming Disney+, como já acontece com jogos do Campeonato Inglês e Espanhol.

A novidade do acordo é a exibição de jogos no YouTube, através do canal da ESPN na plataforma. O novo contrato ainda permite a revenda dos direitos para TVs abertas, como ocorre na Liga dos Campeões com a TNT Sports revendendo direitos para o SBT, somente as terças-feiras.

A ESPN transmitiu as competições até maio de 2024, quando perdeu os direitos para a CazéTV. Na disputa, o canal esportivo da Disney teve a emissora de Casimiro Miguel como principal concorrente. Ambos também disputaram a licitação da Liga dos Campeões, mas perderam para a TNT Sports

A derrota pela licitação foi uma grande golpe para o canal de Casimiro Miguel, que exibirá as partidas até maio de 2027. A CazéTV ainda tem os direitos do Campeonato Alemão, do Francês, do Brasileirão (apenas os times da Liga Forte Futebol) e transmitirá a Copa do Mundo de 2026 e Olimpíadas de 2028.