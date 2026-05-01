Raphinha é jogador do BarcelonaReprodução / Instagram
"O Raphinha é um daqueles jogadores que sempre dá 100%. Sua mentalidade e atitude são sempre as mesmas; ele se entrega por completo. Nesta temporada, ele teve dificuldades, mas, para nós, é importante que esteja de volta. Ele viajará conosco e veremos o que acontece amanhã. Para nós, é fantástico tê-lo de volta", disse Hansi Flick.
O atacante se lesionou na derrota do Brasil por 2 a 1 para a França, em amistoso disputado em março. O jogador foi cortado da seleção e ficou fora da vitória por 3 a 1 sobre a Croácia. Pelo Barcelona, desfalcou seis jogos, incluindo o confronto contra o Atlético de Madrid pelas quartas de final da Liga dos Campeões, quando o clube catalão foi eliminado no agregado por 3 a 2.
O Barcelona conta com o brasileiro para a reta final da temporada na briga pelo título espanhol, já que Lamine Yamal está fora até o fim da temporada por lesão. A equipe tem 11 pontos de vantagem para o Real Madrid, e os rivais se enfrentam no dia 10 de maio, em jogo que pode ser decisivo.
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