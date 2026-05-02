Carlo Ancelotti e sua comissão técnica estarão no Clássico dos Milhões - Maddie Meyer / AFP

Carlo Ancelotti e sua comissão técnica estarão no Clássico dos MilhõesMaddie Meyer / AFP

Publicado 02/05/2026 14:00

Rio - O Clássico dos Milhões deste domingo (3) terá a presença ilustre de Carlo Ancelotti, treinador da Seleção, para ver de perto as atuações dos jogadores de Flamengo e Vasco que podem pintar na lista final para a Copa do Mundo, a ser divulgada no próximo dia 18, no Museu do Amanhã.

Um dos atletas que mais tem sido especulado, nas últimas semanas, como uma possível surpresa entre os convocados para o Mundial é o centroavante Pedro. Com sete gols nos últimos oito jogos, o camisa 9 rubro-negro vive grande fase e entrou definitivamente no radar de Ancelotti, que enfrenta indefinições na posição desde que assumiu o comando do Brasil.

Em entrevista na última Data Fifa, disputada no final de março, o treinador italiano confirmou que Danilo, do Flamengo, será um dos convocados para a Copa. Com Militão lesionado, Léo Pereira também aparece como opção para compensar a ausência do zagueiro, já que foi titular nos dois últimos amistosos. Alex Sandro também chega forte na briga por uma vaga como lateral-esquerdo.

Samuel Lino já foi convocado por Ancelotti anteriormente e vive sua melhor fase desde que chegou ao Rubro-Negro, com quatro gols e oito assistências no ano. Porém, corre por fora na briga por uma vaga no concorrido setor de ataque da seleção brasileira. Lucas Paquetá, que busca uma vaga no meio-campo, está lesionado e será desfalque no clássico.

Pelo lado do Vasco, Paulo Henrique pode ser uma opção para a lateral-direita do Brasil. Com a ausência de Militão, que também seria opção para o setor, PH tem a partida de logo mais como uma chance de ouro para ser lembrado por Ancelotti. O defensor já foi convocado pelo italiano em outubro do ano passado, mas não voltou a vestir a amarelinha.

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro é o 2º colocado e busca uma vitóra para encostar no líder Palmeiras. Enquanto isso, o Cruz-Maltino ocupa 10ª posição e precisa vencer para colar na zona de classificação para a Libertadores.