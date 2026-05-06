Gabigol em campo pelo Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Gabigol em campo pelo SantosRaul Baretta/ Santos FC.

Publicado 06/05/2026 10:58

São Paulo - O atacante Gabigol, do Santos, explicou pelo seu perfil oficial no "X", o antigo Twitter, o motivo de ter ido diretamente para o vestiário, depois de ser substituído no empate contra o Recoleta, do Paraguai, pela Sul-Americana. A situação havia gerado incomodo em Cuca.

"Fui direto para o vestiário porque estava com dores abdominais, assim como alguns jogadores e pessoas da comissão técnica, houve uma falta de comunicação no momento do jogo e pós jogo", contou.

Depois do empate do Santos, Cuca abordou a situação, assim como também a confusão envolvendo Neymar e Robinho Jr.

"Vou perguntar para ele por que ele não ficou junto com os companheiros. Ele deve ter um motivo. Na minha opinião, a substituição se fez necessária. Agora tem que saber por que ele não ficou no banco. Eu acho que ele deveria ter ficado no banco junto com os companheiros e será cobrado por isso", concluiu.