Neymar reserva sessão de circo para a família e participa de apresentação

Neymar teve um momento de descontração com a família na última sexta-feira (8). O camisa 10 do Santos reservou uma sessão de circo e acompanhou o espetáculo ao lado de Bruna Biancardi e das filhas, Mavie e Mel. O momento foi registrado pela companheira do atacante nas redes sociais.





Nas imagens, Neymar aparece com a família e com a filha mais velha no colo. O atacante também foi chamado ao palco para participar da atração. Além dele, o companheiro de equipe Willian Arão também esteve presente no local.



A presença do jogador atraiu torcedores nos arredores do circo, localizado em Santos. Na saída, Neymar ainda parou para posar para fotos com fãs.



O momento de descontração acontece duas semanas antes da convocação final para a Copa do Mundo, e o jogador vive a expectativa de estar presente na lista. Na atual temporada, o atacante disputou 12 jogos, marcou cinco gols e distribuiu três assistências. Leia mais: Messi relembra disputa com Cristiano Ronaldo: 'Foi uma bela rivalidade esportiva' Nas imagens, Neymar aparece com a família e com a filha mais velha no colo. O atacante também foi chamado ao palco para participar da atração. Além dele, o companheiro de equipe Willian Arão também esteve presente no local.A presença do jogador atraiu torcedores nos arredores do circo, localizado em Santos. Na saída, Neymar ainda parou para posar para fotos com fãs.O momento de descontração acontece duas semanas antes da convocação final para a Copa do Mundo, e o jogador vive a expectativa de estar presente na lista. Na atual temporada, o atacante disputou 12 jogos, marcou cinco gols e distribuiu três assistências.





A convocação para a Copa do Mundo será no dia 18 de maio, e a estreia do Brasil está marcada para 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Além disso, a Seleção enfrentará Haiti, no dia 19, e Escócia, no dia 24. Confira: Jogador aciona extintor de incêndio em funcionário e acaba suspenso A convocação para a Copa do Mundo será no dia 18 de maio, e a estreia do Brasil está marcada para 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Além disso, a Seleção enfrentará Haiti, no dia 19, e Escócia, no dia 24.

Confira o momento de Neymar com a família:

Neymar fecha circo para a família e participa de apresentação



Crédito: reprodução/redes sociais pic.twitter.com/Naw4x7qiED — Jornal O Dia (@jornalodia) May 9, 2026

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