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Neymar reserva sessão de circo para a família e participa de apresentação
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Neymar reserva sessão de circo para a família e participa de apresentação

Companheiro de equipe Willian Arão também esteve presente no local

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Neymar no circo com a família
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Neymar no circo com a família
Americano
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Neymar teve um momento de descontração com a família na última sexta-feira (8). O camisa 10 do Santos reservou uma sessão de circo e acompanhou o espetáculo ao lado de Bruna Biancardi e das filhas, Mavie e Mel. O momento foi registrado pela companheira do atacante nas redes sociais.
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Nas imagens, Neymar aparece com a família e com a filha mais velha no colo. O atacante também foi chamado ao palco para participar da atração. Além dele, o companheiro de equipe Willian Arão também esteve presente no local.

A presença do jogador atraiu torcedores nos arredores do circo, localizado em Santos. Na saída, Neymar ainda parou para posar para fotos com fãs.

O momento de descontração acontece duas semanas antes da convocação final para a Copa do Mundo, e o jogador vive a expectativa de estar presente na lista. Na atual temporada, o atacante disputou 12 jogos, marcou cinco gols e distribuiu três assistências.
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A convocação para a Copa do Mundo será no dia 18 de maio, e a estreia do Brasil está marcada para 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Além disso, a Seleção enfrentará Haiti, no dia 19, e Escócia, no dia 24.

Confira o momento de Neymar com a família:

 
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