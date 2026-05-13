Rafael Navarro soma oito partipações em gols nas últimas cinco partidas pelo Colorado RapidsReprodução / Colorado Rapids
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