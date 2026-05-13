Rafael Navarro soma oito partipações em gols nas últimas cinco partidas pelo Colorado Rapids - Reprodução / Colorado Rapids

Rafael Navarro soma oito partipações em gols nas últimas cinco partidas pelo Colorado RapidsReprodução / Colorado Rapids

Publicado 13/05/2026 11:42

"Teve contato, teve interesse. Fiquei sabendo do interesse do Fluminense e da proposta feita ao Colorado. Acredito que, naquele momento da temporada, o clube não liberou por estar numa situação de classifica ou não para os playoffs. Sim, teve interesse e procura do Fluminense. Fico feliz pela procura de um grande clube do Brasil. Isso mostra que o trabalho está sendo bem feito aqui", disse Rafael Navarro.

Navarro, que tem passagem pela categoria de base do Fluminense, ganhou destaque no futebol brasileiro no Botafogo. Ele foi um dos principais nomes do Glorioso em 2021, na campanha de acesso à Série A do Brasileirão.

Em 2022, reforçou o Palmeiras, mas teve pouco espaço por lá. Em julho de 2023, ele foi emprestado ao Colorado Rapids, que acertou a compra do atleta em junho do ano seguinte.

Na temporada atual, Rafael Navarro soma 14 partidas, sete gols e cinco assistências com a camisa do time dos Estados Unidos.

"Fico feliz por poder ajudar com gols e assistências. Acho que sim, talvez seja o melhor começo de temporada da minha carreira. Estou bastante feliz com isso e espero alcançar marcas ainda maiores, com mais gols, assistências e tudo mais", afirmou o atacante.