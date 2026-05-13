Espanha - Rafael Nadal veio a público nesta quarta-feira (13) para negar qualquer envolvimento nas próximas eleições presidenciais do Real Madrid. Em publicação direta em sua conta oficial no 'X', o ex-líder do ranking mundial de tênis afirmou que as informações que o ligam a uma possível candidatura não são verdadeiras.
O pronunciamento do atleta ocorre logo após o atual mandatário, Florentino Pérez, anunciar na terça-feira (12) a abertura do processo eleitoral para o conselho administrativo. Mesmo sem pretensão de deixar o cargo, Pérez convocou o pleito após uma temporada marcada pela ausência de títulos, confirmando que associados dentro dos critérios estatutários poderão concorrer.
A abertura desse cenário político fez com que diversos nomes passassem a circular nos bastidores do clube, incluindo o do tenista espanhol. Além de Nadal, o empresário Enrique Riquelme é apontado como um dos nomes que avaliam oficialmente entrar na disputa pela presidência.
Nadal, que é torcedor declarado do Real Madrid, buscou encerrar de forma enfática as especulações que ganharam força nas últimas horas. "Gostaria de esclarecer que essas informações não são verdadeiras", escreveu o ex-atleta.
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