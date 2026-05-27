Neymar conduz bola no Nuevo Gasómetro, na partida contra o San Lorenzo, no último dia 28 de abril - Abenr Dourado / Santos

Neymar conduz bola no Nuevo Gasómetro, na partida contra o San Lorenzo, no último dia 28 de abrilAbenr Dourado / Santos

Publicado 27/05/2026 10:33

O presidente interino do San Lorenzo, Sergio Costantino, revelou que o clube tentará contratar Neymar. Segundo o mandatário, o ex-jogador Paulo Silas, ídolo do time argentino e com passagens por Vasco e São Paulo, se ofereceu para convencer o craque. A declaração foi dada em entrevista antes do jogo da equipe contra o Deportivo Recoleta, pela Copa Sul-Americana, na noite desta terça-feira (26).



"Eu assisti ao jogo no Brasil com o Paulo e ele me disse que vai se encarregar de convencer o Neymar. Seria uma honra para nós. Temos que conversar, mas talvez as ideias malucas sejam as que fazem a diferença", disse, à 'TNT Sports'.

Apoio da torcida

San Lorenzo e Santos se enfrentaram duas vezes na fase de grupos do torneio. Na partida disputada no Nuevo Gasómetro, em 28 de abril, Neymar foi recebido com grande festa pela torcida local. Depois do jogo, ele agradeceu ao carinho nas redes sociais.



"Dia especial que ficará na minha memória e da minha família", escreveu, na época. O contrato do craque com o Santos dura até dezembro de 2026.

San Lorenzo eliminado

Na partida após a entrevista do presidente Sergio Constantino, o San Lorenzo perdeu para o Deportivo Recoleta por 1 a 0 e acabou eliminado do torneio, terminando a fase de grupos na 3ª posição. O Santos, que venceu o Deportivo Cuenca por 3 a 0 na Vila Belmiro sem a presença de Neymar, ficou no 2º lugar, avançando aos playoffs.