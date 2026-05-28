Novak Djokovic, tricampeão de Roland GarrosMatthew Stockman / AFP
"Ele tem um enorme apoio brasileiro em qualquer lugar onde joga. Acho que ele é um jogador de grandes palcos. O João Fonseca realmente gosta dessas ocasiões, assim como adora jogar em sessões noturnas", afirmou o veterano tenista de 37 anos.
O cabeça de chave número três da competição confirmou a sua permanência no saibro parisiense após superar o francês Valentine Royer por 3 sets a 1, em duelo que durou quase quatro horas. Ao comentar o desempenho de João Fonseca (30º) na virada sobre o croata Dino Prizmic (3 sets a 2), Djoko fez um balanço sobre a evolução de seu próximo adversário.
Nesta quinta-feira (28) foi definido o horário em que os dois competidores vão se enfrentar. Eles entram em ação nesta sexta-feira, a partir das 10h30 (horário de Brasília), sob a previsão de forte calor. Segundo a previsão do tempo, a máxima deve chegar aos 32 graus. O duelo será o terceiro da quadra Philippe-Chartrier.
Número quatro no ranking da ATP, Djokovic fez uma previsão de como deve ser o encontro com o brasileiro. "Será outra partida muito difícil fisicamente. Esses dias têm sido extremamente desafiadores para jogar. Quando você joga uma partida de três horas e meia no saibro o desgaste é grande", concluiu o sérvio.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.