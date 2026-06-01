McLaren de Oscar Piastri no GP do CanadáCristobal Herrera Ulashkevich / AFP
Para celebrar este número de provas disputadas tão expressivo, a equipe vai apresentar ao público uma pintura especial nas cores laranja papaya e preta apresentando ainda um grande número "1000" nas laterais do MCL40.
A equipe disputou seu primeiro grande prêmio da história justamente em Mônaco, em 1966, sendo guiado pelo seu fundador, o neozelandês Bruce McLaren. A partir daí foi sendo construída uma trajetória de brilho na Fórmula 1. Neste período, vieram 203 vitórias, 561 pódios, dez títulos do mundial de construtores e 13 de pilotos.
Para marcar a ocasião, Lando Norris e Oscar Piastri vão estar na pista com macacões especiais para manter uma linguagem visual com o design que os carros vão apresentar pelas ruas de Monte Carlo na próxima etapa do calendário da mais nobre categoria da F-1.
A liderança da classificação do Mundial de Construtores deste ano está com a Mercedes, que figura com folga na primeira posição ao contabilizar 219 pontos. A Ferrari vem na segunda colocação com 147 e a McLaren fecha o Top-3 com 106 pontos até aqui.
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