Andrés Iniesta com a camisa do Gulf United FCDivulgação / Gulf United FC
Ídolo do Barcelona, Andrés Iniesta assume como técnico de equipe árabe
Espanhol, de 42 anos, encerrou carreira como jogador em 2024
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