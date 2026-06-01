Andrés Iniesta com a camisa do Gulf United FC - Divulgação / Gulf United FC

Andrés Iniesta com a camisa do Gulf United FCDivulgação / Gulf United FC

Publicado 01/06/2026 17:20

Rio - O ex-apoiador Andrés Iniesta, de 42 anos, terá sua primeira experiência como treinador. O espanhol foi anunciado pelo Gulf United FC, dos Emirados Árabes Unidos. O ídolo do Barcelona celebrou a oportunidade e a nova fase no futebol.

"Muito feliz por começar um novo capítulo na minha vida. Um passo importante para continuar me desenvolvendo como treinador e aplicar a experiência que adquiri com uma equipe profissional que investe em jovens talentos. Muito obrigado @gulfunitedfc por esta oportunidade. Agora é hora de trabalhar com total dedicação para alcançar nossos objetivos. Vai Gulf!!!", disse Iniesta em seu perfil no "Instagram".

Iniesta foi revelado pelo Barcelona e atuou no clube espanhol até 2018. Depois, ele atuou pelo Vissel Kobe, do Japão, e encerrou sua carreira atuando pelo Emirades Clube, dos Emirados Árabes Unidos, em 2024.

Pelo clube espanhol, Iniesta conquistou quatro títulos da Liga dos Campeões e nove taças da La Liga, entre outros títulos. O seu maior momento no futebol foi o gol do título da Copa do Mundo de 2010 pela Espanha. O meia foi bicampeão europeu pela Fúria.